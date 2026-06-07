VIDEO Ljudi ne mogu vjerovati što je Severina radila prije koncerta, komentari pljušte

Uoči koncerta na prepunom Kačićevu trgu u Makarskoj, u sklopu WTA Makarska Opena, naša najpopularnija pjevačica Severina pripremala se na originalan način. Na Instagramu je objavila video snimljen na splitskom igralištu na kojem pokazuje zavidno košarkaško umijeće. Odjevena u svjetlucavu mini haljinu s resama i visoke potpetice, vješto je vodila loptu i pogađala koš. - Pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu - kratko je poručila uz objavu koja je oduševila njezine pratitelje.

Video je izazvao lavinu reakcija, a fanovi su bili zapanjeni spojem glamura i sportske vještine. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. - "NBA je za tebe", "Igra bolje u štiklama nego ja u tenisicama", "Novi Toni Kukoč", "Nisi s ove planete" - samo su neke od pohvala. Mnogi su istaknuli kako je nevjerojatno s kojom lakoćom barata loptom u kombinaciji potpuno neprikladnoj za sportske aktivnosti.

Osim košarkaškog talenta, pažnju je privukao i modni odabir, ponajviše obuća. Riječ je o kultnim sandalama s motivom leptirovih krila, modelu Chiara Butterfly dizajnerice Sophije Webster. Ove štikle Severina posjeduje godinama, a prvi put ih je pokazala još 2015. godine. Danas se slični modeli prodaju po cijeni od oko 500 eura, a obožavatelji su ih prepoznali. Potez je još jednom potvrdio njezin status ikone koja spaja nespojivo, predstavljajući jedinstven spoj estrade i sportske energije.

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Podsjetimo, Općinski građanski sud u Zagrebu nedavno je donio nepravomoćnu presudu u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom pjevačice i srpskog poduzetnika Milana Popovića. Prema toj odluci, njihov sin Aleksandar ubuduće će živjeti s majkom. Nakon presude oglasila se i Severina, kratkom objavom naslovljenom "Hvala, ali nije gotovo". Uz fotografije sa sinom zahvalila je svima koji joj posljednjih dana pružaju podršku. - Neizmjerno hvala svima koji me ovih dana obasipate podrškom... Zapravo, moj sin je već neko vrijeme kod kuće, a sada je to i formalno potvrđeno ovom sudskom odlukom - napisala je.

Ipak, poručila je kako borba time nije završena. - S druge strane, borba nije gotova... Ni moja, ali ni mnogih majki. Primjerice, postoje dvije djevojčice koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb, a njihova majka ostaje bez sredstava za borbu protiv surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji. Nisam i neću o tome nikada prestati govoriti i boriti se za slabije - dodala je Severina.

*dijelom uz pomoć AI