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EMITIRANJE KONCERTA S HIPODROMA

VIDEO Vučića pitali za Thompsona na HRT-u, pazite njegovu reakciju: 'Plenković mi nije pokušao objasniti'

Beograd: Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se medijima u zgradi Generalnog sekretarijata
Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
06.06.2026.
u 15:32

Srbijanski predsjednik tvrdi da je za snimku s Hipodroma saznao od novinara, pa odmah povukao paralelu s fašizmom: "Mi ćemo svoju antifašističku prirodu prikazivati na svakom mjestu."

Emitiranje snimke koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) na blagdan Tijelova pokrenulo je lavinu reakcija i podijelilo javnost, a cijeli je slučaj komentirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Dok iz vladajućih redova stižu brojne pohvale na račun državnog javnog servisa zbog ove programske odluke, s druge strane stižu oštre kritike onih koji takav potez osuđuju. Kontroverze su prvenstveno vezane uz izvođenje skladbe "Bojna Čavoglave", koja započinje spornim pokličem "Za dom spremni", kao i uz činjenicu da su se u televizijskom kadru višekratno mogle vidjeti brojne trobojnice s prvim bijelim poljem na šahovnici.

@informertelevizija Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao na najnoviji skandal u Hrvatskoj, gde je na nacionalnoj televiziji emitovan koncert ustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po veličanju ustaštva ➡️ Ne zaboravite da pratite/ gledate Informer, sve najvažnije vesti saznaćete prvi! #informer #aleksandarvucic #hrvatska #skandal ♬ original sound - Informer TV

Na novinarsko pitanje je li o emitiranju ovog koncerta razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je kako o tome uopće nije bio obaviješten. "Nije mi pokušao objasniti jer ga nisam ni pitao, a nisam ga pitao jer nisam ni znao. To čujem sada od vas", izjavio je Vučić, zapitavši potom novinare: "Je li to neka velika novost, što? Neko iznenađenje za vas?"

Jeste li jučer gledali koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu?

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Vučić je potom istaknuo potrebu za izgradnjom boljih odnosa u regiji, ali je i ponovio stavove Beograda o povijesnom revizionizmu. "Mi ćemo svakako u budućnosti morati graditi nešto drugačije, nadam se bolje odnose s Hrvatskom, a što mislim o nacističkim pozdravima, o tome sam bezbroj puta govorio. Stradali srpski narod najbolje je osjetio što su takvi pozdravi donosili, ali neki drugi imali su drugačije mišljenje o tome. Što se nas tiče, mi ćemo svoju antifašističku prirodu prikazivati na svakome mjestu i brinuti o istini, jer se nećemo moći ponašati odgovorno u budućnosti ako to ne budemo radili", poručio je srbijanski predsjednik.

Da, podsjetimo, u jeku rasprava o opravdanosti emitiranja koncerta na nacionalnoj televiziji, na društvenim se mrežama oglasio i sam Marko Perković Thompson. Pjevač je poslao kratku, ali znakovitu poruku citirajući stihove iz svoje pjesme: "...Eh, što im se povampire lica kad se vije naša šahovnica, sveta zastava...", poručio je Thompson.

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Ključne riječi
Marko Perković Thompson Aleksandar Vučić

Komentara 23

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Avatar Sajko
Sajko
15:51 06.06.2026.

Vi ste najbolje svoju antifašističku prirodu prikazali u Vukovaru i Srebrenici. I kad si nosio kišobran iznad Sarajeva

BU
burza
16:13 06.06.2026.

Prestanite više raditi problem o prvom bijelom polju koje je boje grb na crkvi sv Marka normalnom čovjeku dosta samo mutikašama smeta

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
16:30 06.06.2026.

A kaj je izjavil predsjednik Slovenije, Mađarske, Italije, Austrije, Makedonije....? Samo i jedino svakih par minuta o ovom nebitnom zapadnoturskom plemenu. Zašto? Do kad? U kojoj državi vam je registrirana djelatnost, u kojoj valuti se plaćaju vaši zaposlenici?

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