Trener koji nije vjerovao u Hrvatsku sada rekao i sve što misli o Modriću!

Luka Modrić i s 35 godina pokazuje nevjerojatnu nogometnu inteligenciju i nadmoć nad puno mlađim protivnicima, no nameće se logično pitanje: Koliko dugo će naš kapetan još ostati baš to - naš kapetan. Svoj je posljednji Euro definitivno odigrao, a hoće li u Katar, to je upitno.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovih dana ćemo pričati o tome i odlučiti - rekao je izbornik Dalić.

Ne spominje se samo umirovljenje u reprezentaciji. Mnogi se pitaju koliko će dugo moći na visokom nivou Reala još Luka izdržati. Ugovor je produžio za još jednu godinu pa ćemo nakon toga vidjeti.

O njegovom neupitnom talentu progovorio je i onaj tko ga je 'odvukao' iz Tottenhama u Real, Jose Mourinho.

- Luka je apsolutno fantastičan. Nekada ne znaš je li ljevak ili dešnjak, igra kao da nema nikakvog pritiska ni protivnika oko njega. Način na koji razmišlja fantastičan je, skroman je i na terenu i van terena. Ljudi koji vole nogomet bit će strašno tužni kada on ode - rekao je u razgovoru za TalkSports.

Trener koji Hrvatskoj nije davao velike šanse na ovome Euru potom je dodao:

- Bili su to teški pregovori s Tottenhamom i ne želim se toga ni prisjećati. Na kraju je ostao 10 godina u Realu i sretan sam što sam ga baš ja doveo - rekao je Mou.

O Lukinoj veličini nije štedio riječi.

- Mislim da mu nisu pljeskali samo Hrvati kada je izlazio s terena protiv Španjolske, već i Španjolci, cijeli stadion. Njega baš svi poštuju i cijene.