Napet susret u Bijeloj kući, Trump zaprijetio saveznicima? 'Razgovor se sveo na bujicu uvreda'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je napao saveznike iz NATO nakon napetog sastanka s glavnim tajnikom Mark Rutte, održanog u srijedu iza zatvorenih vrata. Prema izvorima upućenima u razgovor, susret je obilježen vidljivim nezadovoljstvom i prijetnjama mogućim protumjerama zbog izostanka europske potpore u kontekstu rata s Iranom.

Iako je riječ bila o unaprijed planiranom posjetu, sastanak je brzo prerastao u krizni razgovor. Trump je ponovno otvorio pitanje američkog članstva u Savezu te kritizirao države poput Španjolske i Francuske zbog nesudjelovanja u operacijama povezanim s Iranom, u trenutku kada sukob ulazi u osjetljivu fazu primirja.

Prema riječima više europskih dužnosnika, američki predsjednik iskoristio je susret za izražavanje nezadovoljstva europskim stavom. „Prošlo je katastrofalno”, izjavio je prvi europski dužnosnik. „Razgovor se sveo na bujicu uvreda.” Trump je, kako navodi, „očito zaprijetio gotovo svim mogućim potezima”.

Izvori navode da su spominjane i moguće odmazdne mjere, iako bez konkretnih detalja. Također, ostavljen je dojam da Washington očekuje aktivnije uključivanje saveznika u osiguranje ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, piše Politico.

S druge strane, iz Bijele kuće tvrde kako formalnih zahtjeva nije bilo. „Kao što je predsjednik Trump jučer rekao, NATO je bio na kušnji, i nije položio ispit”, poručio je dužnosnik. „On u ovom trenutku nema nikakva očekivanja od NATO-a i nije od njih ništa tražio, premda je činjenica da oni od Hormuškog tjesnaca imaju znatno veće koristi nego Sjedinjene Države.”

Nakon sastanka, Trump je kritike dodatno pojačao putem društvenih mreža, ponovno spomenuvši i pitanje Grenlanda. „NATO NIJE BIO TU KADA NAM JE TREBAO, I NEĆE BITI AKO NAM OPET ZATREBA. SJETITE SE GRENLANDA, TOG VELIKOG, LOŠE VOĐENOG KOMADA LEDA!!!” „Nitko od njih, uključujući i naše, vrlo razočaravajuće, NATO, ne razumije ništa dok se na njih ne izvrši pritisak!!!”

Glasnogovornica Saveza Allison Hart odbacila je ocjene o neuspješnom sastanku, istaknuvši kako je riječ o „vrlo otvorenom” i „konstruktivnom” razgovoru. I sam Rutte priznao je određenu razinu napetosti. „Osjetio sam njegovo razočaranje činjenicom da, prema njegovu dojmu, previše saveznika nije bilo uz njega”, izjavio je.

Unatoč tome, dio diplomata smatra da je sastanak imao i pozitivan učinak. Jedan europski dužnosnik ocijenio je da je Rutteov dolazak omogućio Trumpu da „ispusti paru”, a kasnije objave nisu sadržavale konkretne prijetnje. „To je zapravo ublažavanje u odnosu na neke njegove ranije izjave”, kazao je izvor. „Situacija je i dalje nestabilna, no za Savez je sreća što se sve odvilo upravo u ovom trenutku.”

U sjedištu NATO-a u Bruxellesu zasad nema službenih informacija o sadržaju razgovora niti konkretnih rasprava o vojnom angažmanu. Saveznici su, međutim, signalizirali spremnost za pomoć u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac, ali tek nakon završetka sukoba.

Njemački kancelar Friedrich Merz potvrdio je da je telefonski razgovarao s Trumpom. „Ohrabrio” Trumpa da „ozbiljno nastavi pregovore” o okončanju rata s Iranom. „Istodobno sam ga uvjerio da će Njemačka, nakon postizanja mirovnog sporazuma, pomoći u osiguravanju slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac, pod uvjetom da postoji mandat i provediv plan”, rekao je. „Ne želimo da ovaj rat, koji je postao svojevrsni transatlantski test izdržljivosti, dodatno naruši odnose između Sjedinjenih Država i njihovih europskih saveznika u NATO-u.”

Sličan stav iznio je i francuski vojni vrh. Načelnik Glavnog stožera Fabien Mandon naglasio je da Pariz razmatra isključivo obrambene opcije. „Proteklog tjedna ugostili smo časnike iz različitih zemalja koje su odlučile sudjelovati u ovoj inicijativi s ciljem obnove pomorske plovidbe”, rekao je. „Faza planiranja napreduje, uz zajednički cilj povećanja sigurnosti plovidbe u ovom strateški važnom području.”

Koalicija od 41 države, predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom, prošlog je tjedna podržala dodatne sankcije i diplomatski pritisak na Iran, ali bez vojne intervencije dok sukob traje. Britanski ministar obrane John Healey poručio je kako zasad „nema ništa za objaviti u pogledu daljnjih koraka ili sazivanja sastanaka”. Rutte je u govoru u Washingtonu pokušao smiriti situaciju, istaknuvši da Savez ostaje stabilan unatoč nesuglasicama oko iranskog pitanja.