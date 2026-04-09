Širi se teorija da bi se ovo moglo dogoditi prvi put u 30 godina: Jedna proba je naglo prekinuta, vojnici poslani u baze

Ruske vlasti navodno ozbiljno razmatraju otkazivanje tradicionalne vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi i parade u Sankt Peterburgu 9. svibnja, zbog straha od mogućih udara ukrajinskih dalekometnih projektila, objavio je The Moscow Times. Ovo bi bio prvi put u posljednjih 30 godina da glavna parada na Dan pobjede ne održi ili bude značajno smanjena, tvrdi se u članku. Zračna komponenta parade već je otkazana, a generalna proba kopnenog dijela, koja se trebala održati 5. travnja, naglo je prekinuta. Vojnici i tehnika vraćeni su u stalne baze 'do daljnjega'. Kremlj zasad izbjegava izravne odgovore. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je: "Pripremamo se za proslavu Dana pobjede". Proratni ruski vojni blogeri, uključujući Iliju Tumanova koji je gostovao na državnoj emisiji „Solovyov LIVE“, otvoreno je upozororio na rizik. 'Zamislite: 'Parada , pozor, mirno!, a onda se oglasi sirena za raketnu opasnost. Što će se dogoditi na trgu i oko njega? To bi bio ogroman medijski udarac, čak i ako ništa ne bude pogođeno.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pokazala impresivne sposobnosti dalekometnih udara. Krstareći projektil Flamingo već je pogodio veliku tvornicu projektila u Permu i tvornicu eksploziva u Samarskoj oblasti. U razvoju je i balistički projektil FP-9, koji bi zbog velike brzine i visine leta bio izuzetno težak za presretanje. Moskva se nalazi samo oko 450 km od ukrajinske granice, što znači da bi projektili mogli stići za 10 do 30 minuta.

Od početka pune invazije na Ukrajinu 2022. godine, parade su već bile značajno smanjene. Zračni dio otkazan je 2022. i 2023., a moderne oklopne tehnike gotovo da nema. Posljednjih godina parade su bile kraće i skromnije zbog rata i nedostatka opreme. Odluka o eventualnom otkazivanju parade u Moskvi bila bi snažan simbolički udarac za Vladimira Putina, jer je Dan pobjede jedan od najvažnijih datuma u Rusiji. Dok neki izvori govore o mogućem potpunom otkazivanju ili skraćivanju na 30-40 minuta, Kremlj tvrdi da se pripreme nastavljaju. Konačna odluka očekuje se u narednim tjednima, prenose mediji.