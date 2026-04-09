ZVIJEZDA RIJEKE I VATRENIH

Toni Fruk sjeo u WRC automobil: 'Jedan od najboljih trenutaka u mom životu'

Foto: Screenshot Instagram
1/6
VL
Autor
vecernji.hr
09.04.2026.
u 22:33

Dok su se motori svjetskih reli zvijezda zagrijavali za WRC Croatia Rally, jednu od najuzbudljivijih vožnji doživio je nogometaš Rijeke. Toni Fruk sjeo je na suvozačko mjesto i osjetio snagu oktanskog spektakla

Uoči službenog početka WRC Croatia Rallyja i spektakularnog starta na riječkom Korzu, priliku da osjete čari brzine dobile su i neke poznate osobe. Među njima se našao i Toni Fruk, najbolji igrač HNK Rijeke, koji svoje oduševljenje nije krio. "Nezaboravno iskustvo. Jedan od najboljih trenutaka u mom životu. Veliko hvala WRC-u na prilici i vozaču Jonu Armstrongu na adrenalinu, brzini, preciznosti i vožnji života. Svaka sekunda je bila nestvarna", podijelio je Fruk na društvenim mrežama nakon vožnje života.

Zvijezda riječkog prvoligaša dobila je i posebnu poštedu trenera Victora Sancheza kako bi mogla provesti dan u svijetu oktana, što je bila svojevrsna nagrada nakon ulaska u finale Kupa. Njegova je vožnja bila uvertira u događaj koji je Kvarner i Istru pretvorio u središte automobilističkog svijeta. Ovogodišnje izdanje relija donijelo je veliku novost preseljenjem operativnog središta iz Zagreba, pa je tako Automotodrom Grobnik postao baza i servisni park za 51 posadu, dok se ceremonijalni start održao na krcatom riječkom Korzu.

Iako su se zvukovi moćnih WRC automobila tjednima čuli Istrom i okolicom Rijeke tijekom testiranja, službene štoperice proradile su u četvrtak ujutro na shakedownu. Testna dionica "Trnovica" od Saršona do Donjeg Jelenja privukla je tisuće ljubitelja relija, a atmosfera je bila gotovo nogometna, uz navijačke rekvizite i glasnu podršku favoritima. Među najbržima se očekivano istaknuo mladi Norvežanin Oliver Solberg, pokazavši zašto se svjetska elita okupila upravo u Hrvatskoj.

Spektakl na Korzu uveličali su preleti akrobatske grupe "Krila Oluje" te nastupi ansambla Lado i Halubajskih zvončara. Nakon što je reli otvoren, posade su krenule u trodnevnu borbu za bodove na zahtjevnim brzinskim ispitima po Kvarneru, Istri i Gorskom kotaru. Za Tonija Fruka bila je to nezaboravna avantura, a za stotine tisuća gledatelja, koliko ih se očekuje uz stazu, tek početak vrhunskog adrenalinskog vikenda.
SL
slavenZadravec
22:41 09.04.2026.

Treba li nam stvarno promocija obijesne zloupotrebe fosilnih goriva? Otprilike kao natjecanje u sječi stabala u kišnim šumama.

