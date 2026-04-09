Preminuo div kojemu je politika otela zlato. Nije se bojao čak ni komunističkog sustava

Svijet atletike zavijen je u crno. Preminuo je Imrich Bugár, legendarni čehoslovački bacač diska koji je obilježio osamdesete godine prošlog stoljeća. Njegov bivši klub, Dukla iz Praga, za koji je bio vezan gotovo cijeli život, potvrdio je tužnu vijest da je Bugár preminuo samo nekoliko dana prije svog 71. rođendana. Rođen u mađarskoj obitelji u selu Ohrady na jugu današnje Slovačke, Bugár je postao simbolom čehoslovačke snage i upornosti.

Njegov uspon na svjetsku scenu bio je strelovit. Nakon bronce na Europskom prvenstvu u Pragu 1978. godine, dvije godine kasnije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Moskvi. Vrhunac karijere dosegnuo je u sljedeće tri godine. Prvo je 1982. u Ateni postao europski prvak, da bi godinu dana kasnije, na prvom Svjetskom prvenstvu u atletici održanom u Helsinkiju, osvojio zlatnu medalju hicem od 67,72 metra i upisao se u povijest kao prvi svjetski prvak u bacanju diska. Zbog tih uspjeha, 1982. godine proglašen je i najboljim sportašem Čehoslovačke, a titulu najboljeg atletičara zemlje osvajao je čak šest puta zaredom.

A onda je stigla 1984. godina, godina u kojoj je Bugár bio na vrhuncu moći, spreman napasti olimpijsko zlato koje mu je izmaknulo u Moskvi. No, umjesto borbe za najsjajnije odličje, dočekao ga je hladan tuš. Sovjetski Savez i njegovi sateliti, uključujući Čehoslovačku, odlučili su bojkotirati Olimpijske igre u Los Angelesu kao osvetu za američki bojkot Moskve četiri godine ranije. Vijest ga je zatekla na pripremama u Kaliforniji.

- Nisam se mogao pomiriti s tim. Tada sam bio najbolji na svijetu - rekao je godinama kasnije.

Za razliku od mnogih sportaša koji su šutke prihvatili odluku komunističkog režima, Imrich Bugár bio je jedan od rijetkih koji se usudio javno progovoriti. Otvoreno je kritizirao propagandu koja je kao razlog bojkota navodila navodnu nesigurnost sportaša u SAD-u. Prema sjećanjima, na jednom je sastanku partijskom dužnosniku rekao:

- Jedina stvar povezana sa Sovjetskim Savezom koju sam vidio u Americi bila je reklama za rusku votku.

Nakon toga mu je savjetovano da o tome više ne govori. Čak je izjavio da je spreman na Igre putovati o svom trošku, no sustav je bio neumoljiv.

Odrastajući na farmi, fizičku snagu razvio je teškim radom. Sportsku karijeru započeo je u nogometu i rukometu, no ubrzo je postalo jasno da je njegova snaga prevelika za momčadske sportove - njegovi snažni udarci i bacanja često su ozljeđivali protivničke igrače. Tada se okrenuo disku. Njegov sirovi talent bio je očit već s 15 godina kada je pobijedio na okružnom natjecanju, a da još nije ni svladao pravilnu tehniku okreta. Godine 1974. stigao je u prašku Duklu, klub koji će postati njegov drugi dom. Tamo je pod vodstvom trenera Miroslava Vlčeka izrastao u atletskog diva.

Iako mu je zlato u Los Angelesu ostalo nedosanjani san, njegova karijera bila je ispunjena uspjesima. Njegov osobni rekord od 71,26 metara, postavljen u San Joseu 1985. godine, i danas je važeći češki rekord i deseti najbolji rezultat svih vremena na svjetskoj ljestvici. Bio je višestruki prvak Čehoslovačke, a kasnije i Češke. Čast da nosi zastavu svoje zemlje pripala mu je na otvaranju Olimpijskih igara čak dva puta, 1980. u Moskvi i 1988. u Seulu. Svoju impresivnu karijeru, tijekom koje je odradio 457 natjecanja za Duklu, svečano je završio 1995. godine.

Nakon što je disk odložio u stranu, Bugár nije napustio sport. Diplomirao je na Fakultetu za tjelesnu kulturu i sport Karlovog sveučilišta i desetljećima radio u svojoj Dukli, gdje je bio zadužen za međunarodne sportske odnose, a umirovio se tek u ljeto 2025. godine. Široj javnosti postao je poznat i po sudjelovanju u popularnom plesnom showu "StarDance" 2013. godine, gdje je sa svojom partnericom osvojio treće mjesto i pokazao da se div od dva metra može elegantno kretati i na plesnom podiju. U medijima se 2006. pojavila priča o navodnom sudjelovanju u državno sponzoriranom doping programu za vrijeme komunizma, što je Bugár odlučno demantirao. Bio je oženjen i imao je kćer Olinu, a slobodno vrijeme najradije je provodio u prirodi, berući gljive ili radeći u vrtu.