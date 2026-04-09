Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INVESTICIJA OD 25 MILIJUNA EURA

Mirna ulica postat će prometna žila kucavica: Uskoro radovi na jednom od najvećih projekata na istoku Zagreba

Patrik Macek/Pixsell, Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.04.2026.
u 20:00

Riječ je o 230 metara dugoj trasi koja spaja Ulicu Emanuela Vidovića na novu Branimirovu u Starom Brestju, čime će se Vidovićeva iz slijepe i mirne ulice preobraziti u dvotračnu prometnicu s biciklističkim i pješačkim stazama te autobusnim ugibalištima

Produljena Ulica Rudolfa Kolaka u Gornjoj Dubravi jedan je od projekata koji bi, s Branimirovom i produženom Ulicom Klin, trebao činiti novi prometni sustav na istoku Zagreba. Glavna funkcija ove istočne "obilaznice" rasterećenje je prometa u Dubravi i Sesvetama, a pružat će se od križanja Kolakove i Dankovečke, preko produljene Branimirove, pa sve do Varaždinske ceste u Sesvetama. 

Komplesan je to infrastrukturni zahvat, a sastoji se od tri kapitalna projekta: produljenje Branimirove, produljenje Ulice Klin te produljenje Kolakove. Prva dva trenutačno su u tijeku, no radovi na Kolakovoj još nisu počeli, premda je to bilo najavljeno još za ljeto 2025. godine. A kad bi trebali krenuti? Ovaj ili sljedeći mjesec, odgovaraju nam u Gradu

A počet će se, kako su objasnili, od kraja, odnosno s trećom i najkraćom dionicom velikog projekta. Riječ je o 230 metara dugoj trasi koja spaja Ulicu Emanuela Vidovića na novu Branimirovu u Starom Brestju, čime će se Vidovićeva iz slijepe i mirne ulice preobraziti u dvotračnu prometnicu s biciklističkim i pješačkim stazama te autobusnim ugibalištima. 

– Projekt uključuje i izgradnju tunelskog propusta preko potoka Čučerska Reka, autobusnog ugibališta s nadstrešnicom, sustava oborinske odvodnje te LED javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Planirano raskrižje s Branimirovom ulicom bit će semaforizirano, a cijelo područje hortikulturno uređeno. Početak radova očekuje se ovaj ili sljedeći mjesec, nakon ishođenja građevinske dozvole, a predviđeno trajanje radova je pet mjeseci – objasnili su u Gradu. 

Nova će se Kolakova, da pojasnimo, graditi u tri faze. Prva, duljine 1230 metara, seže od kružnog toka na sjecištu Kolakove i Dankovečke do raskrižja s budućom produljenom Ulicom Klin, a druga se pruža do produljene Branimirove i ima 1397 metara. Sve tri faze trebale bi, prema procjenama iz Grada, biti dovršene do 2027. godine, a cijeli zahvat vrijedan je oko 25 milijuna eura. Rok izvođenja je 15 mjeseci od uvođenja u promet. 

Radovi na prvoj i drugoj fazi trebali su početi također tijekom prošle godine, no tek u ljeto 2025. raspisan je natječaj za izvođača. On je trajao dva mjesca, a u ožujku ove godine potpisan je ugovor s tvrtkama Strabag i Belfry koje su dale najbolju ponudu, vrijednu 29,5 milijuna eura s PDV-om. 

Ključne riječi
Dubrava Zagreb kolakova

Komentara 8

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
21:00 09.04.2026.

Prometni kaos i farbanje javnosti s tuđim projektima koji ne započnu ili se nikada ne dovrše. To je senf i sekta

ZO
Zonasumraka4
21:23 09.04.2026.

slaven Još jedna u nizu zelenih gluposti....bicikli

SL
slavenZadravec
21:08 09.04.2026.

Tri stvari su bitne za prometno funkcioniranje suvremenih gradova: Javni prijevoz, javni prijevoz i javni prijevoz.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!