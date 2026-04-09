Mirna ulica postat će prometna žila kucavica: Uskoro radovi na jednom od najvećih projekata na istoku Zagreba

Produljena Ulica Rudolfa Kolaka u Gornjoj Dubravi jedan je od projekata koji bi, s Branimirovom i produženom Ulicom Klin, trebao činiti novi prometni sustav na istoku Zagreba. Glavna funkcija ove istočne "obilaznice" rasterećenje je prometa u Dubravi i Sesvetama, a pružat će se od križanja Kolakove i Dankovečke, preko produljene Branimirove, pa sve do Varaždinske ceste u Sesvetama.

Komplesan je to infrastrukturni zahvat, a sastoji se od tri kapitalna projekta: produljenje Branimirove, produljenje Ulice Klin te produljenje Kolakove. Prva dva trenutačno su u tijeku, no radovi na Kolakovoj još nisu počeli, premda je to bilo najavljeno još za ljeto 2025. godine. A kad bi trebali krenuti? Ovaj ili sljedeći mjesec, odgovaraju nam u Gradu.

A počet će se, kako su objasnili, od kraja, odnosno s trećom i najkraćom dionicom velikog projekta. Riječ je o 230 metara dugoj trasi koja spaja Ulicu Emanuela Vidovića na novu Branimirovu u Starom Brestju, čime će se Vidovićeva iz slijepe i mirne ulice preobraziti u dvotračnu prometnicu s biciklističkim i pješačkim stazama te autobusnim ugibalištima.

– Projekt uključuje i izgradnju tunelskog propusta preko potoka Čučerska Reka, autobusnog ugibališta s nadstrešnicom, sustava oborinske odvodnje te LED javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Planirano raskrižje s Branimirovom ulicom bit će semaforizirano, a cijelo područje hortikulturno uređeno. Početak radova očekuje se ovaj ili sljedeći mjesec, nakon ishođenja građevinske dozvole, a predviđeno trajanje radova je pet mjeseci – objasnili su u Gradu.

Nova će se Kolakova, da pojasnimo, graditi u tri faze. Prva, duljine 1230 metara, seže od kružnog toka na sjecištu Kolakove i Dankovečke do raskrižja s budućom produljenom Ulicom Klin, a druga se pruža do produljene Branimirove i ima 1397 metara. Sve tri faze trebale bi, prema procjenama iz Grada, biti dovršene do 2027. godine, a cijeli zahvat vrijedan je oko 25 milijuna eura. Rok izvođenja je 15 mjeseci od uvođenja u promet.

Radovi na prvoj i drugoj fazi trebali su početi također tijekom prošle godine, no tek u ljeto 2025. raspisan je natječaj za izvođača. On je trajao dva mjesca, a u ožujku ove godine potpisan je ugovor s tvrtkama Strabag i Belfry koje su dale najbolju ponudu, vrijednu 29,5 milijuna eura s PDV-om.