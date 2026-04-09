ŠOKANTNE NEPRAVILNOSTI

Sagradili tvornicu litija s okolišnim elaboratom za čvor autoceste

Snježana Bičak
09.04.2026.
u 18:59

Elaborat govori o utjecaju na podzemne vode otpada s gradilišta i izlijevanju motornog ulja s građevinskih strojeva u Petrinji, a ne o kemijskom postrojenju i litijevu hidroksidu u Gospiću

Tvornica za preradu litija kod Gospića, investicija tvrtke Jedro DS Innovations čiji su vlasnici Hrvat iz Rusije Aleksandar Devčić i Rus s državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva Konstantin Bondarenko te njemačka tvrtka HELM AG, iako izgrađena, još nije službeno počela raditi. Sva događanja vezana za rad tvornice budno prati lokalno stanovništvo koje je na nogama još od slučaja skladištenja opasnog, mahom medicinskog otpada iz susjednih zemalja u bivšem tvorničkom kompleksu kraj Gospića. Sve su žustriji u prozivkama nadležnih državnih službi i postavljaju pitanja kako je moguće da je opasan otpad uopće prošao granicu i ušao u Hrvatsku. Također propituju kako inspekcije nisu uočile da investitor ne proizvodi kontejnere, nego bez dozvole odlaže opasan otpad u ličku zemlju, čime potencijalno truje nju, vodu i zrak.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Gospić Jedro DS Innovation litij

19:38 09.04.2026.

inženjer statičar mi je potpisao

Ležeći Policajac
19:35 09.04.2026.

I što velite, kolika je bila HDZ ugradnja sa tim ruskim tajkunom?

AnimaTor
19:47 09.04.2026.

NAROD TREBA OTKAZATI POSLUŠNOST SISTEMU. JEL SISTEM NE FUNKCIONIRA I NE ŠTITI SVOJE GRAĐANE. A TO ZNAĆI GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST 100%.

