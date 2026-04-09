Sagradili tvornicu litija s okolišnim elaboratom za čvor autoceste

Tvornica za preradu litija kod Gospića, investicija tvrtke Jedro DS Innovations čiji su vlasnici Hrvat iz Rusije Aleksandar Devčić i Rus s državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva Konstantin Bondarenko te njemačka tvrtka HELM AG, iako izgrađena, još nije službeno počela raditi. Sva događanja vezana za rad tvornice budno prati lokalno stanovništvo koje je na nogama još od slučaja skladištenja opasnog, mahom medicinskog otpada iz susjednih zemalja u bivšem tvorničkom kompleksu kraj Gospića. Sve su žustriji u prozivkama nadležnih državnih službi i postavljaju pitanja kako je moguće da je opasan otpad uopće prošao granicu i ušao u Hrvatsku. Također propituju kako inspekcije nisu uočile da investitor ne proizvodi kontejnere, nego bez dozvole odlaže opasan otpad u ličku zemlju, čime potencijalno truje nju, vodu i zrak.