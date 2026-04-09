Brat nedavno preminule slavne glumice otkriva kako je živjela zadnje dane: Nije htjela razgovarati

81st Venice International Film Festival
Foto: Hubert Boesl
09.04.2026.
u 22:00

Glumicu Catherine O'Haru publika će vječno pamtiti kao Kate McCallister, majku Kevina u božićnom klasiku "Sam u kući"

Glumica Catherine O'Hara preminula je 30. siječnja u 71. godini u svom domu u Los Angelesu, a nakon njezine smrti objavljeno je kako je uzrok smrti plućna embolija, a rak rektuma bio je temeljni uzrok. Govoreći u svom podcastu "Dreams of Our Loved Ones", Michael P. O'Hara, brat preminule glumice, otkrio je da Catherine "na kraju nije puno pričala". "Nije baš htjela razgovarati telefonom... ", ispričao je Michael te je zatim podijelio san koji je sanjao o Catherine "nekoliko dana" prije njezine smrti, koji je protumačio kao "vrstu oproštaja". „Nedavno sam imao smrtni slučaj u obitelji. Vrlo neočekivano i vrlo, vrlo tužno. Uvijek cijenim trenutke kada se mogu susresti s voljenom osobom u stanju sna. Zapravo, čudno je da sam sanjao nekoliko dana prije nego što je umrla, svoju sestru. Grlio sam je, što je bilo stvarno lijepo. I pretpostavljam da je to bila neka vrsta oproštaja.“, podijelio je sa svojim slušateljima. 

Nakon njezine smrti, Michael je još jednom sanjao Catherine. „Od tada sam imao prekrasan san u kojem sam je posjećivao, a ona je bila u novoj kući koja se renovirala i bila je jako zauzeta odabirom namještaja i kauča. I rekla je: 'Možeš ovdje spavati bilo kada, Michael. Možeš doći i ostati bilo kada.' I to me podsjetilo na vrijeme kada... je bila u Second City Television, a ja sam bio pripravnik u hotelu Windsor Arms. Nekih bih noći otišao i prespavao kod nje jer je imala dodatnu spavaću sobu.“ Nastavio je: „Da, prilično cool. Ali da, bilo je prekrasno. Bila je jednostavno tako sretna i jako zauzeta u drugom svijetu u kojem je sada... prekrasno je. Svi imamo svoja iskustva koja su povezana s nama i našim preminulim voljenima i svi smo međusobno povezani, a ljubav, znate, nastavlja se bez obzira na sve. Oni su uvijek s nama.“

Publika će je vječno pamtiti kao Kate McCallister, majku Kevina u božićnom klasiku "Sam u kući". Ipak, kasniju slavu i brojne nagrade donijela joj je uloga ekscentrične Moire Rose u seriji "Schitt's Creek". Za tu je izvedbu 2020. godine osvojila Emmy, Zlatni globus i nagradu SAG, čime je potvrdila svoj status jedne od najtalentiranijih komičarki svoje generacije. Bila je u braku s redateljem i scenografom Bo Welchom s kojim je dobila dva sina, Matthewa i Lukea.

showbiz posljednji dani brat Catherine O'Hara

