FOTO Zavodnik iz Big Brothera danas ima 170 kg i više ovako ne izgleda, mnoge su šokirale nove fotografije

Ervin Mujaković, nekadašnji fitness trener i istaknuti sudionik regionalnog Big Brothera, stekao je široku prepoznatljivost plasmanom u samo finale showa. Stečenu slavu iskoristio je za daljnji angažman u svijetu zabave, pojavljujući se u glazbenim spotovima i baveći se manekenstvom, uz zadržavanje statusa fitness stručnjaka. Gledatelje je osvojio karizmom u BB kući, a ostao je upamćen po bliskosti sa Stefani Banić te neuzvraćenim osjećajima prema Barbari Šegetin. Ipak, njegov životni put obilježili su i teški trenuci; 2022. godine doživio je ozbiljnu ozljedu u teretani. Zbog teške diskus hernije mjesecima je bio nepokretan, što je ostavilo velikog traga. Danas, prema novim fotografijama, Ervin izgleda potpuno drugačije i gotovo je neprepoznatljiv, a sam je otkrio kako trenutno teži 170 kilograma.