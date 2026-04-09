Pvi se put u povijesti turnira u Osijeku dogodilo da nemamo finaliste

U osječkoj dvorani Gradski vrt jučer je počeo Svjetski kup u sportskoj gimnastici. Prvog dana nastupilo je sedmero naših predstavnika, no nijedan nije uspio izboriti plasman u finale. Preostao je još današnji nastup Christine Zwicker na gredi, no teško je očekivati da se može probiti u finale u ovako jakoj konkurenciji. Dogodilo se to da Hrvatska prvi put otkako se ovaj turnir organizira u Osijeku neće imati nijednog finalista. Aurel Benović zauzeo je 10. mjesto (13.700 bodova) među 53 parteraša.

– Odradio sam svoju vježbu najbolje što sam mogao. Mislim da sam čak odradio i svoj maksimum s obzirom na okolnosti i ozljedu koju sam imao i zbog koje je ovaj nastup bio pod velikim upitnikom. Zato sam dosta zadovoljan kako je ovo prošlo. Najveći fokus bio je ovdje odraditi vježbu i pokušati ući u finale. To mi nije pošlo za rukom, ali skupio sam nove bodove za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Sad se okrećem saniranju ozljede noge, da to riješimo kako treba i da zacijeli, jer se prebacujemo na pripreme za Europsko prvenstvo u Zagrebu, gdje će možda veći fokus kod mene biti na preskoku. Naravno, prije svega toga očekuje me svadba. Da, došlo je vrijeme da se ženim – rekao je Benović.

Naš drugi predstavnik na parteru, Marko Jovičić, bio je 47. (11.266). Deseta među 30 preskokašica bila je Tijana Korent, koja je u karijeri skupila čak 12 finala u Osijeku.

– Odradila sam svoje skokove stvarno odlično, vrlo sam zadovoljna 10. mjestom u ovako jakoj konkurenciji. Ne mogu reći da žalim, ovo su bili jedni od boljih skokova koje sam izvela ove godine i najviše me veseli što sam uspjela osvojiti dovoljan broj bodova za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rotterdam – rekla je Korent.

Na istoj spravi Mila Prpić završila je kao 15. (12.716). Njezina klupska kolegica iz GK Vita, Sofia Mešter, koja je prošlog vikenda u Cairu bila šesta, ovaj put je zbog pada s dvovisinskih ruča zauzela 40. mjesto (10.700). Na konju s hvataljkama, gdje je nastupio čak 61 gimnastičar, Varaždinac Mateo Žugec bio je 35., dok je na istoj spravi Jakov Vlahek završio kao 43. (dm)