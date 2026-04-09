VIDEO Šokantni prizori s ceste u Hrvatskoj preplavili društvene mreže, dogodila se teška nesreća

Hrvatska se od ovog četvrtka ponovno pretvara u epicentar svjetskog relija, domaćin WRC utrke koja okuplja najbolje vozače današnjice na atraktivnim brzinskim ispitima. Ipak, neposredno prije samog početka natjecanja, atmosferu je zasjenila teška nesreća koja se dogodila tijekom testiranja u jednoj od nižih kategorija. Vozač momčadi Leandro Lemos Motorsports, natječući se u WRC3 konkurenciji, u jednom je zavoju izletio sa staze i u potpunosti razbio svoju Ford Fiestu.

Prizori s mjesta nesreće bili su uistinu dramatični. Automobil je pretrpio golema oštećenja, a silina udarca bila je tolika da su s vozila otpali i kotači. Fotografije smrskane Fieste munjevito su se proširile među ljubiteljima relija i unutar WRC zajednice, izazvavši veliku zabrinutost. Međutim, najvažnija vijest koja je ubrzo stigla potvrdila je da je vozač, unatoč zastrašujućoj havariji, prošao bez težih ozljeda, što je još jednom dokazalo visoku razinu sigurnosti modernih reli automobila.

Iako su izlijetanja i nesreće sastavni dio ovog adrenalinskog sporta, ovaj incident služi kao oštar podsjetnik na opasnosti koje vrebaju na zahtjevnim i brzim hrvatskim cestama. Vozači su, zahvaljujući vrhunskoj sigurnosnoj opremi i čvrstim konstrukcijama vozila, u većini slučajeva dobro zaštićeni, no rizik od ozbiljnih posljedica uvijek postoji, a povijest ovog sporta, nažalost, pamti i tragične trenutke.

Jedan od takvih dogodio se upravo u Hrvatskoj. Prije samo nekoliko godina, 2023., tijekom testiranja za Croatia Rally, život je izgubio poznati irski vozač i član momčadi Hyundaija, 33-godišnji Craig Breen. Do nesreće je došlo na dionici između Starog Golubovca i Lobora kada je njegov automobil sletio s ceste i udario u drvenu ogradu. Njegov suvozač tada nije bio teže ozlijeđen, no tragedija je ostavila dubok trag u svijetu relija.