Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DIJELI SE SNIMKA

VIDEO Šokantni prizori s ceste u Hrvatskoj preplavili društvene mreže, dogodila se teška nesreća

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
09.04.2026.
u 16:49

Uoči početka WRC Croatia Rallyja, koji Hrvatsku ponovno stavlja u središte svjetskog automobilizma, dogodila se teška nesreća tijekom testiranja. Fotografije uništenog vozila preplavile su društvene mreže, no srećom, vozač je prošao bez težih posljedica

Hrvatska se od ovog četvrtka ponovno pretvara u epicentar svjetskog relija, domaćin WRC utrke koja okuplja najbolje vozače današnjice na atraktivnim brzinskim ispitima. Ipak, neposredno prije samog početka natjecanja, atmosferu je zasjenila teška nesreća koja se dogodila tijekom testiranja u jednoj od nižih kategorija. Vozač momčadi Leandro Lemos Motorsports, natječući se u WRC3 konkurenciji, u jednom je zavoju izletio sa staze i u potpunosti razbio svoju Ford Fiestu.

Prizori s mjesta nesreće bili su uistinu dramatični. Automobil je pretrpio golema oštećenja, a silina udarca bila je tolika da su s vozila otpali i kotači. Fotografije smrskane Fieste munjevito su se proširile među ljubiteljima relija i unutar WRC zajednice, izazvavši veliku zabrinutost. Međutim, najvažnija vijest koja je ubrzo stigla potvrdila je da je vozač, unatoč zastrašujućoj havariji, prošao bez težih ozljeda, što je još jednom dokazalo visoku razinu sigurnosti modernih reli automobila.

Iako su izlijetanja i nesreće sastavni dio ovog adrenalinskog sporta, ovaj incident služi kao oštar podsjetnik na opasnosti koje vrebaju na zahtjevnim i brzim hrvatskim cestama. Vozači su, zahvaljujući vrhunskoj sigurnosnoj opremi i čvrstim konstrukcijama vozila, u većini slučajeva dobro zaštićeni, no rizik od ozbiljnih posljedica uvijek postoji, a povijest ovog sporta, nažalost, pamti i tragične trenutke.

Jedan od takvih dogodio se upravo u Hrvatskoj. Prije samo nekoliko godina, 2023., tijekom testiranja za Croatia Rally, život je izgubio poznati irski vozač i član momčadi Hyundaija, 33-godišnji Craig Breen. Do nesreće je došlo na dionici između Starog Golubovca i Lobora kada je njegov automobil sletio s ceste i udario u drvenu ogradu. Njegov suvozač tada nije bio teže ozlijeđen, no tragedija je ostavila dubok trag u svijetu relija.
Ključne riječi
nesreca Hrvatska Reli

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
17:19 09.04.2026.

Auto kojem otpadnu kotači je dobar auto.

MM
Marko Medo
17:17 09.04.2026.

Šta je to havarija? ..baklava je ok ali havarija?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!