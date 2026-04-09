Ako dobijete ovaj poziv, odmah poklopite. Splićanka ostala bez 20 tisuća eura, evo kako 'operiraju' prevaranti

Policijska uprava splitsko-dalmatinska ponovno upozorava građane na sve učestalije investicijske prijevare, posebice one povezane s navodnim ulaganjem na burzi i u kriptovalute. U najnovijem slučaju, jedna je žena ostala bez oko 20 tisuća eura nakon što je povjerovala nepoznatoj osobi koja joj je obećala veliku zaradu.

Prema informacijama policije, oštećenu je prije mjesec dana kontaktirao nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao financijski stručnjak te joj ponudio zastupanje na burzi. Uvjeravao ju je da može ostvariti značajnu dobit, zbog čega mu je u više navrata uplatila veće novčane iznose. Prijevara je razotkrivena kada je od nje zatražena dodatna uplata za kupnju kriptovaluta. Tada je shvatila da su obećanja bila lažna te je slučaj prijavila policiji.

Riječ je o računalnoj investicijskoj prijevari, obliku kaznenog djela u kojem počinitelji uvjeravaju žrtve da ulažu u navodno sigurne i profitabilne projekte. Takve prijevare posljednjih godina bilježe stalan rast, a kriminalci često koriste sofisticirane metode manipulacije i lažne identitete. Podsjećamo na nedavni šokantan slučaj u kojem je 70-godišnjak izgubio čak 520 tisuća eura u sličnoj investicijskoj prijevari.

Kako se zaštititi od investicijskih prijevara? Policija građanima savjetuje sljedeće mjere opreza:

odbijte nenajavljene pozive o mogućnostima ulaganja,

prije ulaganja zatražite nepristran financijski savjet,

budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju i zajamčene prinose,

ne dijelite osobne i financijske podatke s nepoznatim osobama,

imajte na umu da prevaranti često ponovno ciljaju žrtve ili prodaju njihove podatke,

svaku sumnju ili pokušaj prijevare odmah prijavite policiji.

Iz policije naglašavaju kako je oprez ključan te pozivaju građane da dobro promisle prije bilo kakve uplate ili dijeljenja osobnih podataka.