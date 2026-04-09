Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVILA NA FACEBOOKU

Poznata novinarka nakon 30 godina odlazi iz medija, evo gdje nastavlja karijeru

Nataša Božić Šarić
Foto: Privatni album
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 14:40

Cilj mi je da moje iskustvo bude vjetar u leđa sjajnom poslu koji ovaj tim već radi. Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje. Zato su moji prvi tjedni rezervirani upravo za to – da upoznam vas, procese i specifičnosti farmaceutske industrije, napisala je Nataša

Nataša Božić Šarić, novinarka koju gledatelji najbolje znaju po radu na N1 televiziji, na društvenim je mrežama objavila kako napušta novinarstvo nakon 30 godina karijere u medijima.  "Cijelu karijeru provela sam tražeći odgovore, inzistirajući na pravdi i odgovornosti, postavljajući "teška" pitanja (komunikacijski odjeli često su imali pune ruke posla). Novinarstvo za mene nikada nije bilo samo posao, već misija popravljanja svijeta, i taj žar nosim sa sobom. Vjerujem da će neki reći da sam prešla na "drugu stranu stola", ali ja taj stol vidim kao okrugao. Dobra komunikacija može izbrusiti i najoštrije rubove.

Svoju novinarsku intuiciju i razumijevanje medija sada stavljam u službu poboljšanja pozicije pacijenata, promocije zdravlja i reputacije tvrtke AbbVie za regiju Adriatic.  Cilj mi je da moje iskustvo bude vjetar u leđa sjajnom poslu koji ovaj tim već radi. Moja ključna vještina ostaje ista: slušanje. Zato su moji prvi tjedni rezervirani upravo za to – da upoznam vas, procese i specifičnosti farmaceutske industrije. Tu sam za svaku ideju, razgovor i, naravno, pitanje. Idemo i dalje raditi smislene i korisne pomake za one kojima su najpotrebniji!", objavila je Nataša. 

Foto: Facebook

Podsjetimo,  karijeru je započela u tiskanim medijima poput Glasa Slavonije, Novog lista i Jutarnjeg lista, gdje je radila kao kolumnistica, politička reporterka i dopisnica iz Vlade, Sabora te europskih institucija. Posljednjih devet godina na N1 televiziji uređivala je i vodila emisije poput „Točka na tjedan“ i „N1 Studio uživo“, a bila je i sindikalna predstavnica. Sudjelovala je u EU projektima i posjeduje licencu za upravljanje europskim projektima. Dobitnica je nagrade „Marija Jurić Zagorka“ 2010. za najbolje pisano novinarstvo te „Novinarka godine“ Hrvatskog novinarskog društva 2022. Aktivna je u mentorskoj inicijativi „Zagorka“ za mlade novinarke i održala TEDx govor o izazovima novinarstva 2026. godine. 

Nataša nam je u intervjuu prije tri godine rekla kako obožava pisati te da se nada kako će se jednog dana vratiti u novine. 
"Volim pisati, kad-tad ću se vratiti u novine. Volim čitati novine, nema mi većeg gušta nego kad odvedem klinca u vrtić, sjednem u kafić, naručim kavu pa dobra dva sata čitam – Večernji list, Jutarnji list, Novi list, 24sata, Slobodna – obično tim redom. Televizija ima svoje čari, važna je jer ima vrlo veliki domet, moćna je jer donosi i sliku za koju se ne kaže bez razloga da govori tisuću riječi, ipak... Riječi su moje igračke, rekao bi Đole. Volim pisati, volim studioznost, odgovornost i ozbiljnost otisnute riječi na papiru", rekla je Božić Šarić. 

Ključne riječi
showbiz N1 nataša božić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Transakustik
Video sadržaj
ODUŠEVILI I GIBONNIJA

TransAkustik ostavio svoj trag na Porinu, a sada je spreman za poseban koncert u Klubu Kazališta Komedija

Posebno se raduju svom zagrebačkom koncertu 18. travnja u Klubu Kazališta Komedija pod nazivom  "TransAkustična večer: od sevdaha do bluesa" za koji obećaju posebno glazbeno iskustvo. TransAkustik će u Klubu Kazališta Komedija još jednom publiku odvesti na putovanje bez granica, od istoka prema zapadu, kroz prizvuke zavodljivog bluesa, bezvremenske pjesme hrvatskih kantautorskih bardova i neizostavnog sevdaha koji grije i najtiša srca.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!