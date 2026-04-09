Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MA NIJE VALJDA?

Cristiano Ronaldo u epicentru skandala? Padaju optužbe za namještanje utakmica, fanovi u panici

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Najmah
Stringer/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
09.04.2026.
u 21:28

Nakon kontroverznog remija Al-Ahlija i Al-Fayhe pojavile su se teške optužbe za pristranost sudaca i varanje u saudijskoj Pro ligi. Klub Cristiana Ronalda, Al-Nassr, neizravno je upleten u skandal nakon oštrih izjava igrača i uprave Al-Ahlija

Kriza u saudijskom nogometu eskalirala je nakon neriješenog rezultata 1:1 između Al-Ahlija iz Jeddaha i Al-Fayhe, utakmice koja je mogla imati presudan utjecaj na borbu za naslov prvaka. Kontroverza je buknula nakon što je sudac utakmice odbio dosuditi čak dva jedanaesterca za Al-Ahli, od kojih je jedan bio u samoj završnici susreta, unatoč tome što je koristio VAR tehnologiju za pregled sporne situacije. Brojni stručnjaci i sudački analitičari složili su se da je Al-Ahli zaslužio barem jedan kazneni udarac, a odluka suca izazvala je lavinu sumnji u regularnost natjecanja. Kao odgovor na sudačke pogreške, koje su, kako tvrde, izravno utjecale na konačni ishod, uprava Al-Ahlija objavila je službeno priopćenje u kojem je izrazila duboko nezadovoljstvo.

Cijela priča nije stala samo na klupskom priopćenju, već je dobila novu dimenziju kada je engleski napadač Al-Ahlija, Ivan Toney, nakon utakmice iznio šokantne optužbe. Toney je tvrdio da im je sudac tijekom utakmice uputio provokativan komentar, rekavši im da "zaborave na prvenstvo i usredotoče se na azijsku Ligu prvaka". Toney je doslovno izjavio: "Je li to razumno? Nikada prije nisam vidio ništa slično." Nastavio je s optužbama, kazavši kako su situacije koje sudac nije sankcionirao inače bile suđene tijekom cijele sezone, ali su se kriteriji očito promijenili u odlučujućoj fazi prvenstva kako bi se pogodovalo suparnicima. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Toney je kasnije na društvenim mrežama objavio snimke spornih incidenata uz komentar: "Jasno je na što se ovdje utječe."

Dodatno ulje na vatru dolio je i Toneyjev suigrač, brazilsko krilo Galeno, koji je na društvenim mrežama objavio poruku da liga želi "predati trofej jednoj osobi", što je u sportskoj javnosti protumačeno kao izravna aluzija na Cristiana Ronalda i njegov Al-Nassr. Ubrzo je stigla i podrška trenera Al-Ahlija, Nijemca Matthiasa Jaisslea, koji je potvrdio Toneyjeve navode, rekavši da je sudac doista pozivao njegove igrače da odustanu od borbe za naslov. Klub je u međuvremenu podnio i službeni zahtjev Nogometnom savezu Saudijske Arabije, tražeći pristup audio snimkama razgovora između glavnog suca i VAR sobe kako bi se osigurala potpuna transparentnost.

Skandal je brzo prešao granice Saudijske Arabije, a o njemu je izvijestio i ugledni britanski list "Daily Mail", koji je objavio priču pod naslovom u kojem se navodi da je "Ronaldo u središtu optužbi za manipulaciju i prevaru kako bi osvojio naslov prvaka". U tekstu se navodi kako je ono što se dogodilo na utakmici protiv Al-Ahlija izazvalo ogromnu kontroverzu, a izjave Ivana Toneyja dodatno su pogoršale situaciju. Britanski list ističe da događaji upućuju na ozbiljne optužbe protiv Ronalda i njegovih suigrača, sugerirajući da se suđenje u utakmicama namješta kako bi se osigurao naslov prvaka za Al-Nassr, koji trenutno vodi na ljestvici sa 70 bodova, dva više od Al-Hilala i četiri više od Al-Ahlija.
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!