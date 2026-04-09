Cristiano Ronaldo u epicentru skandala? Padaju optužbe za namještanje utakmica, fanovi u panici

Kriza u saudijskom nogometu eskalirala je nakon neriješenog rezultata 1:1 između Al-Ahlija iz Jeddaha i Al-Fayhe, utakmice koja je mogla imati presudan utjecaj na borbu za naslov prvaka. Kontroverza je buknula nakon što je sudac utakmice odbio dosuditi čak dva jedanaesterca za Al-Ahli, od kojih je jedan bio u samoj završnici susreta, unatoč tome što je koristio VAR tehnologiju za pregled sporne situacije. Brojni stručnjaci i sudački analitičari složili su se da je Al-Ahli zaslužio barem jedan kazneni udarac, a odluka suca izazvala je lavinu sumnji u regularnost natjecanja. Kao odgovor na sudačke pogreške, koje su, kako tvrde, izravno utjecale na konačni ishod, uprava Al-Ahlija objavila je službeno priopćenje u kojem je izrazila duboko nezadovoljstvo.

Cijela priča nije stala samo na klupskom priopćenju, već je dobila novu dimenziju kada je engleski napadač Al-Ahlija, Ivan Toney, nakon utakmice iznio šokantne optužbe. Toney je tvrdio da im je sudac tijekom utakmice uputio provokativan komentar, rekavši im da "zaborave na prvenstvo i usredotoče se na azijsku Ligu prvaka". Toney je doslovno izjavio: "Je li to razumno? Nikada prije nisam vidio ništa slično." Nastavio je s optužbama, kazavši kako su situacije koje sudac nije sankcionirao inače bile suđene tijekom cijele sezone, ali su se kriteriji očito promijenili u odlučujućoj fazi prvenstva kako bi se pogodovalo suparnicima. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, Toney je kasnije na društvenim mrežama objavio snimke spornih incidenata uz komentar: "Jasno je na što se ovdje utječe."

Dodatno ulje na vatru dolio je i Toneyjev suigrač, brazilsko krilo Galeno, koji je na društvenim mrežama objavio poruku da liga želi "predati trofej jednoj osobi", što je u sportskoj javnosti protumačeno kao izravna aluzija na Cristiana Ronalda i njegov Al-Nassr. Ubrzo je stigla i podrška trenera Al-Ahlija, Nijemca Matthiasa Jaisslea, koji je potvrdio Toneyjeve navode, rekavši da je sudac doista pozivao njegove igrače da odustanu od borbe za naslov. Klub je u međuvremenu podnio i službeni zahtjev Nogometnom savezu Saudijske Arabije, tražeći pristup audio snimkama razgovora između glavnog suca i VAR sobe kako bi se osigurala potpuna transparentnost.

Skandal je brzo prešao granice Saudijske Arabije, a o njemu je izvijestio i ugledni britanski list "Daily Mail", koji je objavio priču pod naslovom u kojem se navodi da je "Ronaldo u središtu optužbi za manipulaciju i prevaru kako bi osvojio naslov prvaka". U tekstu se navodi kako je ono što se dogodilo na utakmici protiv Al-Ahlija izazvalo ogromnu kontroverzu, a izjave Ivana Toneyja dodatno su pogoršale situaciju. Britanski list ističe da događaji upućuju na ozbiljne optužbe protiv Ronalda i njegovih suigrača, sugerirajući da se suđenje u utakmicama namješta kako bi se osigurao naslov prvaka za Al-Nassr, koji trenutno vodi na ljestvici sa 70 bodova, dva više od Al-Hilala i četiri više od Al-Ahlija.