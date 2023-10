Trener Hajduka uveo igrača pa ga 12 minuta kasnije izvadio iz igre. Objasnio je zašto

IGRAO I ZA VIKTORIJU P.

Bivši igrač Dinama: Rat sam dočekao u Beogradu, a mojima u Hrvatskoj su prijetili

– U JNA bio sam su tzv. sportskoj četi, za nju sam igrao utakmice, vodili su je Radomir Antić i Slobodan Santrač, pa me uočio utjecajni menadžer Voja Lalatović Kis, koji je u to vrijeme bio treći čovjek Crvene zvezde. On me i doveo u Crvenu zvezdu, s kojom sam bio potpisao predugovor,