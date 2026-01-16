Naši Portali
HNL TRANSFERI

Istra se pojačava uoči nastavka sezone: Stigla bivša mlada nada Dinama

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
16.01.2026.
u 18:28

Niku smo pratili neko vrijeme kroz naš skauting i izuzetno smo zadovoljni što smo uspjeli potpisati kvalitenog mladog i razvojnog igrača na poziciji koja je deficitarna

Istra 1961 predstavila je pojačanje uoči proljetnog dijela sezone koje će otvoriti nastavkom prekinute utakmice s Rijekom. Podsjetimo, posljednji Derbi della Učka prekinula je gusta magla oko 15. minute, a nastavak utakmice zakazan je za utorak 20. siječnja. Samo pet dana poslije, Puležane očekuje gostovanje na Poljudu u 19. kolu, a u toj utakmici priliku za debi imat će Niko Šepić.

19-godišnji lijevi bek bio je i kapetan juniorske momčadi Dinama, a prvi dio sezone proveo je na posudbi u Dubravi. U Prvoj nogometnoj ligi, drugom rangu hrvatskog nogometa, u prvom dijelu sezone upisao je 17 nastupa te zabio dva gola i dodao jednu asistenciju. Ta posudba je sada prekinuta kako bi se mladić mogao pridružiti svojoj novoj momčadi. Ovako je njegov potpis komentirao sportski direktor Saša Bjelanović:

- Niko je donevani kapetan juniora GNK Dinamo Zagreb i član mladih selekcija reprezentacije Hrvatske, a prvi dio ove sezone proveo je na posudbi u NK Dubrava. Kao mladi 19-godišnji domaći hrvatski talent, odgovara profilu igrača koji se, uz kvalitetu i potencijal koju posjeduje, može nastaviti razvijati i dugoročno postati rješenje za poziciju lijevog bočnog igrača. Njegova taktička svestranost i mogućnost prilagodbe raznim sustavima igre čine ga prikladnim za stil kojem težimo i općenito zahtjeve modernog nogometa. Niku smo pratili neko vrijeme kroz naš skauting i izuzetno smo zadovoljni što smo uspjeli potpisati kvalitenog mladog i razvojnog igrača na poziciji koja je deficitarna.

Transfermarkt mladića procjenjuje na 250 tisuća eura, ali nije poznato je li Istra morala platiti odštetu za njega.

