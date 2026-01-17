Hajduk pobjedom zaključio pripreme: Šego načeo goste, 19-godišnji Nigerijac potvrdio slavlje Bilih

Hajduk je uspješno apsolvirao i posljednju provjeru uoči nastavka sezone. U utakmici zatvorenoj za javnost na poljudskom travnjaku pao je Široki Brijeg s 2:0, čime su Bijeli s tri pobjede iz isto toliko susreta zaključili kratke zimske pripreme. Trener Gonzalo Garcia na teren je poslao identičnu početnu jedanaestoricu kao i u prethodnom dvoboju protiv Posušja, odlučivši odmoriti Marka Livaju i Antu Rebića koji zbog kartona nemaju pravo nastupa u prvoj proljetnoj utakmici protiv Istre 1961. S druge strane, u sastav se nakon ozljede vratio Zvonimir Šarlija, koji je dobio posljednjih dvadeset minuta.

Unatoč pravim proljetnim uvjetima za igru, prvo poluvrijeme nije ponudilo previše uzbuđenja. Hajduk je očekivano dominirao posjedom i kružio oko kaznenog prostora gostiju, no nedostajalo je konkretnosti u završnici. Prva zanimljivija situacija dogodila se u 18. minuti kada je Šego pao u šesnaestercu, no sudac Lacić samo je odmahnuo rukom. Bijeli su prijetili uglavnom iz prekida; prvo je Raci u 28. minuti nakon oštrog ubačaja Almena glavom pucao pored vrata, da bi tri minute kasnije Krovinović iz slobodnog udarca prebacio gol. Najveće uzbuđenje viđeno je u 40. minuti, kada je vratar Širokog Josipović obranio čisti zicer Durdovu, a u nastavku akcije obrana je blokirala i njegov drugi pokušaj, sačuvavši mrežu netaknutom do odmora.

Nastavak susreta donio je puno življu igru, iako Garcia isprva nije ništa mijenjao, za razliku od trenera gostiju koji je na teren poslao čak deset novih igrača. Pritisak Hajduka konačno se isplatio u 56. minuti. Veliku pogrešku napravio je gostujući branič Stanić, čiju je povratnu loptu vrataru presjekao Michele Šego i preciznim udarcem s dvanaest metara pogodio za vodstvo od 1:0. Samo dvije minute kasnije Široki Brijeg je spasila vratnica nakon sjajnog udarca Krovinovića.

Do kraja susreta Hajduk je nastavio nizati prilike, a okvir gola pogađao je i Bamba u 76. minuti. Točku na "i" uvjerljive predstave stavio je igrač koji je ušao s klupe u 83. minuti. Nakon udarca iz kuta, u gužvi se najbolje snašao 19-godišnji Nigerijac Peter Ugwuodo i iz blizine pospremio loptu u mrežu za konačnih 2:0. Mladi napadač, koji je u Hajduk stigao 2024. godine, a ove sezone na dvojnoj registraciji trese mreže i za Uskok, tako je postigao svoj prvijenac u seniorskom dresu. Da je bilo malo više sreće, pobjeda je mogla biti i uvjerljivija, no Pajaziti je u sudačkoj nadoknadi pogodio lijevu vratnicu. Bijeli se sada u potpunosti okreću prvenstvu i dvoboju s Istrom 1961, koji je na rasporedu u subotu na Poljudu.