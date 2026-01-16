Ni sam nije mislio da će Dinamo biti ovako dobar, a ako Livaković ne dođe neće biti drame

Više od dva sata trajalo je druženje sa Zvonimirom Bobanom. Prvi čovjek Dinama pričao je emotivno o projektu kluba kojim trenutačno upravlja. Odgovorio je i na neka aktualna pitanja, ona kuloarska koja su dio nogometne svakodnevice na svim svjetskim meridijanima, ali dao je uvid u svoj odnos s Marijem Kovačevićem, eksplicitno izrazivši povjerenje u put koji je zacrtan u ovom projektu.

No, ipak, Boban priznaje da nije očekivao da će momčad biti ovako dobra u ovoj fazi, iznenadili su ga i padovi, odnosno turbulencije. Kazat će da brojni odlasci iz kluba nisu posljedica njegove osobne volje, niti revolucionarnih zaokreta u klubu. Nije očekivao da će momčad biti u ovoj poziciji, s obzirom na to da su iz kluba otišli veliki igrači poput Petkovića, kako je, između ostaloga kazao. Jasan cilj je osvajanje naslova prvaka Hrvatske, što je najvažniji cilj.

Sustavu i momčadi slijedi taktičko-tehničko usavršavanje. Odbija tezu da je osvajanje naslova ultimativni cilj jer momčad mora platiti cijenu odrastanja u Dinamu. Boban ima dojam da je previše drame oko projekcije uspješnosti momčadi kao i imperativima među kojima je i osvajanje naslova prvaka. Za ono što se do sada napravilo, Boban će dati ocjenu kako to ipak nije tako loše. Komunikaciju s javnosti u Dinamu još uvijek uštimavaju što će Boban potvrditi i kazati kako je jako teško naći mjeru koja bi zadovoljila sve aktivne u procesu. Kao primjer naveo je silenzio stampa kojeg je svojedobno zatražio Mario Kovačević. Objasnio je Boban da je to trener htio, a ideja u klubu je bila zaštiti ti ga. Kazao je da takve mjere nemaju veze s općim tezama kako Kovačević, uvjetno rečeno, ima tehničkih problema u svladavanju komunikacije s novinarima. O tom će segmentu kazati da Kovačević radi na sebi i da postaje sve bolji.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naglašavajući da se taj spomenuti slučaj više neće ponoviti, priznajući kako je spreman ispraviti stvari koje možda nisu štimale. Pogodio je Boban kada je odlučio kategorički negirati postojanje bilo kakvog elitizma, drugih misli ili subjektivnih kriterija prema bilo kome u tom procesu. Jedan dio razgovora posvećen je bio sudačkim problemima. Boban ne vidi nikakav razlog da se vrišti zbog sudačkih kriterija kada je Dinamo u pitanju, niti vidi bilo kakvu konspiraciju protiv Dinama. Eksplicitno će kazati da su suci griješili protiv ali i za Dinamo. Za Kovačevića će kazati da je stvar nogometne logike dati mu šansu, jer treba malo i patiti. Ipak, ističe kako se nada da je kriza iz Dinama.

Aktualna tema je Dominik Livaković kojeg Dinamo želi na više godina, no ako ni ne dođe, neće biti drame, kako kaže Boban. Jer, Dinamo nema straha nastaviti s vratarima koje ima. Za Leona Jakirovića je kazao da postoji zanimanje Intera, no da se puno stvari mora definirati. Pričao je o tome je li Jakirović trebao dobiti više šanse. Ističe Boban da je nogometni način razmišljanja dugoročno jedini pravi put i da nekog igrača ne možeš staviti samo da bi mu dizao cijenu i razmišljao tržišno jer će ostatak momčadi reagirati. Mora se voditi računa o duhu u svlačionici. No, Dinamova realnost još nije u mladim igračima iz omladinske škole, sve dok se ne dogodi generacija. U Dinamu se nadaju da će se to dogoditi jer je cilj i profit u dugoročnom smislu. Izdvojio je Boban primjer Barcelone kojoj se u jednom trenutku dogodilo da nije osam godina nikoga stvorio u omladinskom sustavu, ističući da se takvo što može dogoditi i Dinamu.

Dosta je kuloarskih priča o tome što će Dinamu Tabinas, pa zar u školi nema neki bolji bek. Boban će kazati da su u klubu procijenili da nema. Balans u momčadi teško je uspostaviti jer nekada neki igrač jednostavno ne funkcionira u određenim sustavima. Kazat će Boban da ne bježi od pogreške kako je možda u selekciji igrača bilo i pogrešaka, a vrijeme će pokazati koliko se dobro radilo. Ističe kako ovu momčad nema potrebu pojačavati, naglašavajući kako su ozljede Lisice i Valinčića težak udarac za klub koji je puno toga narušio. Vjeruje u Tabinasa i nada se da će brzo pohvatati konce igre.

Imao je potrebu vratiti se na događaje na Dinamovom članskom danu. Naglasio je da je curenje informacija povrijedilo ljude koji su bili u dvorani. Ipak, priznao je Boban da to ne opravdava njegove izjave koje nisu bile na razini institucije koju predstavlja. Boban je u tom trenutku malo prešao granicu.

Nije to bilo planirano, odgovorit će na pitanje. Ipak, kako sam kaže, nema tu Ćirinu genijalnost. Za financijsku situaciju klubu kazat će Boban da je stabilna, no da je jasan cilj prodavati igrače ako je moguće. Naglašava da ova sezona u tom smislu nije presudna jer se klub uvijek može stabilizirati eventualnim raskidanjem ugovora i postavljanjem na neku drugu razinu s koje se normalno može nastaviti raditi.

Dinamo neće propasti, kako kaže prvi čovjek Dinama. Pričao je o intenzitetu u zadnjih šest mjeseci zbog čega ima dojam kao da već tu radi petnaest godina. Nasmijao je prisutne pojasnivši svoje odnose s Milanom koji su toliko dobri da su na sudu. Nije mu žao zbog Belinha, ali mu je žao zbog tog djeteta, no Dinamo ne ide protiv svojih principa. U školi su procijenili da ni u ovom slučaju nije trebalo raditi iznimku. Složit će se Boban kako mu je od početka možda stavljan preveliki teret očekivanja.