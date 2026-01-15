Zimsko pojačanje Dinama izazvalo je bijes navijača: 'Vi ste postali cirkus od kluba, sramota!'

Paul Bismarck Tabinas od danas je i službeno igrač Dinama. 23-godišnji reprezentativac Filipina stigao je iz Vukovara 1991 za 50 tisuća eura te će se odmah pridružiti novim suigračima na pripremama za nastavak sezone. Plavi su ga dobili debelo 'ispod cijene' budući da je izbačen iz momčadi Silvija Čabraje jer nije želio produljiti ugovor koji mu je isticao na kraju sezone.

Tabinas pokriva poziciju desnog beka, koja je ove sezone problematična za Dinamo otkako se ozlijedio Moris Valinčić. Ovaj transfer iznenadio je mnoge budući da Tabinas ni u Vukovaru nije bio standardni prvotimac. Odigrao je samo devet utakmica u HNL-u i upisao jednu asistenciju. Unatoč tome, šef Akademije Dinama Albert Capellas i dalje vjeruje u njega. Njih dvojica se dobro poznaju iz vremena dok je Capellas bio izbornik Filipina te je uvjeren u Tabinasove igračke kvalitete pa je Filipinac japanskih korijena doveden na njegovu preporuku.

Ipak, njegov dolazak, sudeći prema komentarima ispod klupske objave, nije nimalo oduševio navijače plavih.

"Tjerate Mikića, Stojković i Mudražija, a dovodite likove iz bajke. Na kraju neće biti domaćeg igrača u klubu. Otjerate li Jakirovića trebate pod hitno podnijet ostavke Zajec i Boban koji je pravi SP. Direktor. A još Petkovića i Pjacu ste isto otjerali", jedna je od najpopularnijih reakcija.

"Još stranih radnika u Hrvatskoj?", "Sramota. Pored Mikića vi dovodite takvog igrača", "Na što smo spali kad dovodimo drugorazredne igrače. U Vukovaru nije igrao a mi ga doveli. Ne kužim po čemu je on igrač za Dinamo?", "Ovaj nije za županijsku ligu, takvih ima bezbroj od IV-I ranga natjecanja, katastrofa od pojačanja", "Vi ste postali cirkus od kluba, nama je pojačanje igrač od 50 tisuća eura HAHAHA Ode moj Dinamo u ponor", neki su od komentara navijača.