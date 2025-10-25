Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS U VARAŽDINU

VIDEO Svi su zanijemili od šoka! Nogometaš pao i glavom udario od tlo, iznijeli ga s terena

Screenshot tportal
Autor
Patrik Mršnik
25.10.2025.
u 18:32

U susjedskom derbiju između Varaždina i Slaven Belupa dogodio se trenutak koji je zasjenio sportsku borbu. Napadač Varaždina, Aleksa Latković, nakon zračnog duela ostao je nepomično ležati te je iznesen s terena na nosilima

Susjedski derbi između Varaždina i Slaven Belupa u 11. kolu SHNL-a obilježila je dramatična scena iz 10. minute utakmice. U zračnom duelu sudarili su se napadač Varaždina, Aleksa Latković, i gostujući igrač Michael Agbekpornu. Latković je nakon skoka nezgodno pao i snažno udario glavom o travnjak. Prizor nepomičnog tijela zaledio je sve prisutne, a igrači su odmah signalizirali da je potrebna hitna medicinska pomoć. Zabrinutost je bila očita dok je medicinska služba utrčavala na teren. Stadionom je zavladao muk dok su liječnici pružali prvu pomoć Latkoviću. Ozbiljnost situacije potvrđena je kada su donesena nosila. Nakon nekoliko minuta zbrinjavanja, crnogorski nogometaš je imobiliziran i iznesen s travnjaka, dok ga je publika ispraćala pljeskom podrške. SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE.

Utakmica je nastavljena, no šok je ostao prisutan. Trener Varaždina morao je napraviti prisilnu izmjenu, a igračima je trebalo vremena da se ponovno koncentriraju. Glavni sudac Igor Pajač profesionalno je vodio situaciju, osiguravajući da se igraču pruži sva pomoć. Ovakvi događaji podsjete da je zdravlje sportaša uvijek važnije od rezultata. Cijela sportska javnost ostala je zatečena. Takve situacije su uvijek šokantne i zabrinjavajuće za sve. U tim trenucima, sportsko rivalstvo pada u zaborav, a na prvo mjesto dolazi ljudska solidarnost. Nogometni svijet ujedinio se u mislima s mladim nogometašem, a poruke podrške stižu sa svih strana, pokazujući zajedništvo koje krasi sport u najtežim trenucima.

Sve su misli sada usmjerene na vijesti o zdravstvenom stanju Alekse Latkovića. Svi se nadamo brzom oporavku i da ozljeda neće ostaviti posljedice. Cijela nogometna zajednica složna je u jednoj želji – da se Aleksa što prije vrati onome što najviše voli, nogometnom terenu. Želimo mu sve najbolje i da ga uskoro ponovno vidimo spremnog za nove sportske izazove.
pat
Ključne riječi
HNL Slaven Belupo Varaždin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka
GONZALO GARCIA

Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
DOBAR IZBOR U NAPADU

Hajduk više ne ovisi o Marku Livaji, i za to je najzaslužniji trener Gonzalo Garcia

Šego, koji je prošle polusezone u Hajduku imao učinak od nula golova u 16 utakmica, ove jeseni u 12 nastupa ima pet golova i tri asistencije. Isto tako, Pukštas je već sada u listopadu debelo nadmašio svoj kompletan prošlosezonski učinak od dva pogotka i jedne asistencije u 37 nastupa; sada je na četiri gola i jednoj asistenciji u 14 nastupa. A od krilnih igrača i drugih ofenzivaca lijep su početni učinak ubilježili i Abdoulie Sanyang Bamba (tri gola, tri asistencije), Yassine Benrahou (tri gola i asistencija), Anthony Kalik (dva gola) te Iker Almena (dva gola)

Učitaj još

Kupnja