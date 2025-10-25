VIDEO Svi su zanijemili od šoka! Nogometaš pao i glavom udario od tlo, iznijeli ga s terena

Susjedski derbi između Varaždina i Slaven Belupa u 11. kolu SHNL-a obilježila je dramatična scena iz 10. minute utakmice. U zračnom duelu sudarili su se napadač Varaždina, Aleksa Latković, i gostujući igrač Michael Agbekpornu. Latković je nakon skoka nezgodno pao i snažno udario glavom o travnjak. Prizor nepomičnog tijela zaledio je sve prisutne, a igrači su odmah signalizirali da je potrebna hitna medicinska pomoć. Zabrinutost je bila očita dok je medicinska služba utrčavala na teren. Stadionom je zavladao muk dok su liječnici pružali prvu pomoć Latkoviću. Ozbiljnost situacije potvrđena je kada su donesena nosila. Nakon nekoliko minuta zbrinjavanja, crnogorski nogometaš je imobiliziran i iznesen s travnjaka, dok ga je publika ispraćala pljeskom podrške. SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE.

Utakmica je nastavljena, no šok je ostao prisutan. Trener Varaždina morao je napraviti prisilnu izmjenu, a igračima je trebalo vremena da se ponovno koncentriraju. Glavni sudac Igor Pajač profesionalno je vodio situaciju, osiguravajući da se igraču pruži sva pomoć. Ovakvi događaji podsjete da je zdravlje sportaša uvijek važnije od rezultata. Cijela sportska javnost ostala je zatečena. Takve situacije su uvijek šokantne i zabrinjavajuće za sve. U tim trenucima, sportsko rivalstvo pada u zaborav, a na prvo mjesto dolazi ljudska solidarnost. Nogometni svijet ujedinio se u mislima s mladim nogometašem, a poruke podrške stižu sa svih strana, pokazujući zajedništvo koje krasi sport u najtežim trenucima.

Sve su misli sada usmjerene na vijesti o zdravstvenom stanju Alekse Latkovića. Svi se nadamo brzom oporavku i da ozljeda neće ostaviti posljedice. Cijela nogometna zajednica složna je u jednoj želji – da se Aleksa što prije vrati onome što najviše voli, nogometnom terenu. Želimo mu sve najbolje i da ga uskoro ponovno vidimo spremnog za nove sportske izazove.

