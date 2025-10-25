Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
U-17 reprezentacija

Budimir: Spremni smo, nećemo se zadovoljiti samo nastupom na SP-u u Kataru

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
25.10.2025.
u 16:17

Prvu utakmicu na SP-u do 17 godina igramo protiv Senegala 3. studenog, tri dana kasnije suparnik će nam biti UAE, a igranje u skupini završit ćemo 9. studenog dvobojem protiv Kostarike

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina okupila se na početku priprema za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru od 3. do 27. studenoga. Hrvatska će nastupiti kao jedna od 48 reprezentacija koje će se natjecati u 12 skupina. Budimirovi izabranici igrat će u skupini C zajedno sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U šesnaestinu finala plasirat će se prve dvije reprezentacije iz svake skupine te još osam najboljih trećeplasiranih.

- Imamo jako dobru reprezentaciju, karakterne dečke koji su spremni žrtvovati se jedni za druge. Dišemo jedni za drugoga, to bi mogla biti ključna stvar za turnir. Momci su jako motivirani predstavljati Hrvatsku. Senegal je nositelj naše skupine, ta prva utakmica će nam biti najzahtjevnija, jer afričke momčadi u pravilu su najbolje na tim SP-ima do 17 godina. Ali vjerujem da možemo do dobrog rezultata protiv Senegala, a onda i dalje u turniru. Cilj je proći grupu, a onda u jednoj utakmici, u nokaut fazi, možemo parirati bilo kome - rekao je izbornik Marijan Budimir, pa dodao:

- Prvi put nakon 10 godina smo se plasirali na SP tako da je već i odlazak u Katar veliki uspjeh. Ali, nama nije cilj samo sudjelovati, već odigrati puno utakmica i stići što dalje na turniru.

Budimir i njegovi izabranici odmah po okupljanju u Zagrebu produžili su za Osijek, gdje će odraditi završne pripreme prije odlaska u Dohu 29. listopada. Prvu utakmicu protiv Senegala igramo 3. studenog, tri dana kasnije suparnik će nam biti UAE, a igranje u skupini završit ćemo 9. 11. dvobojem protiv Kostarike.
Ključne riječi
nogomet Marijan Budimir U-17 Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja