Povjerenje bez konkurencije: Bifflin nastavlja voditi srednjoeuropsku odbojku

Valentina Bifflin, direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza, ponovno je izabrana za predsjednicu Srednjoeuropskog odbojkaškog saveza (MEVZA), čime je potvrdila svoj izniman međunarodni ugled i ostala prva Hrvatica na čelu jedne takve regionalne sportske organizacije. Riječ je o značajnom priznanju ne samo za njezin dosadašnji rad, već i za hrvatsku odbojku u cjelini, koja ovim izborom dodatno učvršćuje svoju poziciju na europskoj i svjetskoj sportskoj karti.

MEVZA, organizacija s gotovo tri desetljeća djelovanja, okuplja devet zemalja srednje Europe – Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Izrael, Cipar i Luksemburg – te posljednjih godina bilježi snažan razvoj i međunarodno priznanje.

U mandatu Valentine Bifflin, koji traje od 2022. godine, MEVZA je izrasla u jednu od najuspješnijih zonskih odbojkaških asocijacija na svijetu, što su potvrdile i Europska te Svjetska odbojkaška federacija. Pokrenuta su i nova natjecanja, uključujući klupsko prvenstvo u odbojci na pijesku te juniorsko klupsko prvenstvo, dok organizacija danas godišnje provodi više od dvadeset različitih natjecanja i turnira, od klupskih do reprezentativnih, uključujući sve dobne kategorije i discipline.

- Za one koji možda ne znaju, MEVZA je organizacija koja djeluje već gotovo 30 godina. Ja je, kao predsjednica, vodim od 2022. godine. U članstvu okuplja devet zemalja regije: Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Izrael, Cipar i Luksemburg. U protekle četiri godine uspjeli smo od male odbojkaške organizacije izgraditi snažnu zonalnu asocijaciju koja je, prema ocjenama Europske i Svjetske odbojkaške federacije, proglašena najuspješnijom zonskom organizacijom u svijetu.

Uspješno smo pokrenuli i dva natjecanja koja do tada nisu postojala, klupsko prvenstvo u odbojci na pijesku te juniorsko klupsko prvenstvo. Godišnje organiziramo više od dvadeset različitih turnira, od klupske MEVZA lige i reprezentativnih natjecanja za sve uzraste mlađih dobnih kategorija, uključujući odbojku na pijesku, pa sve do, od ove godine, i seniorskih natjecanja nacionalnih reprezentacija putem kojih se ostvaruju bodovi za svjetsku rang-ljestvicu.

Reizbor na novi mandat za mene predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, ali i veliku obvezu i odgovornost da u sljedećem razdoblju ovu visoko postavljenu ljestvicu podignemo još više. Naravno, ovaj uspjeh nije rezultat rada jedne osobe, već cijelog tima, kojemu ovim putem iskreno zahvaljujem na podršci i trudu, od članova Skupštine i Upravnog odbora, preko predsjednika komisija, do sportskog direktora. Bez njihovog doprinosa ovi rezultati zasigurno ne bi bili ovako uspješni.

Na kraju mogu reći da s ponosom gledam na protekle četiri godine i sve što smo postigli, a u novi mandat ulazimo s vjerom i entuzijazmom, uz čvrsto uvjerenje da će srednjoeuropska odbojka nastaviti pratiti i oblikovati svjetske trendove u ovom brzo rastućem sportu – rekla je Valentina Bifflin.

Ponovni izbor Valentine Bifflin snažna je potvrda kontinuiteta uspješnog vodstva i dodatni poticaj razvoju odbojke u srednjoeuropskoj regiji, ali i značajan trenutak za hrvatski sport, koji ovim putem još jednom dobiva istaknuto mjesto u međunarodnim sportskim strukturama.