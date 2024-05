Toni Tomas: Ovo je najmlađa i najperspektivnija reprezentacija ikad

Uoči početka beogradskog Prvenstva Europe u tekvondou, na kojem će nastupiti osam hrvatskih tekvondašica i sedam tekvondaša, izbornik Toni Tomas održao je zanimljiv motivacijski govor u kojem je od izabranih tražio maksimalnu posvećenost.

A jedan od najboljih svjetskih trenera, o kojem je nedavno snimljen i dokumentarni film, prilično je entuzijastičan po pitanju perspektive ove vrlo mlade reprezentacije.

- U ovih petnaestak godina, uvijek sam preferirao mlade sportaše zato što smatram da je to dobitna kombinacija to kada imate nešto starije i afirmirane sportaše plus mladi koji skupljaju iskustvo. To je sve ove godine donosilo rezultate. Nismo nikad imali klasičnu smjenu naraštaja niti čekanja rezultata nego smo non-stop smo bili aktualni i uspješni.

Posebnost ove nacionalne vrste, ističe Toni, jest njena mladost.

- Mogao bih kazati da imamo najmlađu reprezentaciju od kada sam izbornik, jako puno sportaša sa 20 godina i manje. Za budućnost su vrlo perspektivni a za ovo Prvenstvo ćemo vidjeti jer je dobrom dijelu njih ovo prvi ili drugi nastup na velikom seniorskom natjecanju. No, ja sam duboko uvjeren da će oni biti na ponos hrvatskog sporta.

Prvenstvo Europe će poslužiti da se razriješe preostale dvojbe oko sudionika Olimpijskih igara. Kvote su osvojene u dvije muške (do 68 i preko 80 kg) i jednoj ženskoj olimpijskoj kategoriji (49 kg), sada je samo pitanje aktualne forme ali i procjene tko u datom trenutku može biti konkurentniji za olimpijsko odličje.

- Name je cilj da se iz Pariza vratimo s medaljom što bi bilo šesto olimpijsko odličje što bi samo potvrdilo da smo jedan od najuspješnijih pojedinačnih sportova. Imat ćemo tri prilike, dva momka i jednu curu. Kada ovo Prvenstvo završi procijenit ćemo s obzirom na njihov renking i aktualnu formu tko su ti sportaši koji imaju najveće izglede da naprave sportski uspjeh u Parizu.

Kako je izbornik zadovoljan s pripremama za ovo natjecanje?

- Nisu to bile pripreme koje izuvaju iz cipela. Imali smo puno stvari koje nam nisu išle u prilog, u ovom razdoblju od Tokija do Pariza. Iako su se neki ozlijedili, neki su izvan forme, mi smo i dalje konkurentni. Cilj nam je bio da se hrvatski tekvondo ne svede na dva-tri sportaša nego da imamo širinu. Pamtim i bolje pripreme no budite sigurni, s obzirom na potencijal, da će oni biti konkurentni.

Tu je dosta vrlo mladih. Nije se išlo linijom manjeg otpora pa se vodilo seniore koji ovog časa možda imaju veći domet nego se gledala perspektiva.

- Poslovica kaže bolje vrabac u ruci nego golub na grani. U ovih 15 godina, otkako sam izbornik, ja sam uvijek težio golubu na grani. Uvijek sam pokušavao naći sportaše koji imaju veći krajni domet. Takvima sam davao priliku. Kada dođu najveća natjecanja i kada je na ispitu karakter, onda samo takvi mogu pobijediti. Uvijek sam skloniji nekom sportašu koji će u perspektivi moći napraviti veliki rezultat nego nekom starijem sportašu koji može dobaciti do bronce a za budućnost neće predstavljati ništa.

Bez da ga uvodimo u situaciju procjene broja medalja koje očekuje u Beogradu, brojke s prethodnih Prvenstava Europe same po sebi nameću neki standard.

- Moje prvo Prvenstvo Europe je bilo u Manchesteru 2012. kada smo osvojili šest medalja. Uslijedio je Baku sa pet medalja, zatim Montreaux pet odličja, pa Kazanj osam kolajni, zatim u Sofiji pet medalja i na posljednjem Prvenstvu Europe osam medalja. Tako da smo se kretali između pet i osam medalja i ja bih bio sretan da u Beogradu osvojimo četiri-pet medalja.

Tko su ti klinci koje šira sportska javnost još nije upoznala a da su na mlađeuzrasnim prvenstvima sa svojim medaljama najavili svoj dolazak na veliku scenu?

- Trenutno imamo 18-godišnjeg Leona Hrgotu koji je lani bio europski juniorski prvak. Tu je i 17-godišnja Nika Karabatić koja je dvostruka europska juniorska prvakinje. Tu je Mia Tukić koja je sa 17 godina europska prvakinja do 21 godinu, baš kao i Magdalena Matić također mlađeseniorska europska prvakinja. A tek 22-godišnja Lena Stojković je već dvostruka svjetska prvakinja i najbolja sportašica Hrvatske. Tu je i Bruna Duvančić koja također konkurira za Olimpijske igre a ima 19 godina. Ova politika, ova strategija da se mladima daje prilika je rezultirala da imam mlade i kvalitetne.

Jezgra reprezentacije su tekvondaši i tekvondašice u najboljim godinama.

- Golubić će tek napuniti 24 godine i on će tek u Los Angelesu biti u najboljim godinama. Toni Kanaet ima 29 godina, Matea Jelić 26 godina a tu je Doris Pole s 25 godina. Šapina ove godine puni 25, a aktualni je europski prvak i srebrni s posljednjeg Svjetskog prvenstva. To su sportaši s medaljaškim iskustvom koji su i dalje konkuretni – zaključio je Tomas koji nas je, zajedno sa svojim najbližim suradnicima (Veljko Laura, Dejan Mesarov) podsjetio i na sve tekvondaške medalje u aktualnom statusu:

- Na posljednjim Olimpijskim igrama osvojili smo zlato i broncu. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu dva zlata, srebro i tri bronce a na posljednjem Prvenstvu Europe dva zlata, srebro i pet bronci. Na Europskim igrama smo pak imali tri zlata, jedno srebro i tri bronce.