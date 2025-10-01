Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Europska liga

Dinamo uoči odlaska u Srbiju doznao da će dvojac nezamjenjivih biti spreman za Maccabi

GNK Dinamo
Foto: Pixsell
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 13:53

Na treningu je jučer bio i Ronaël Pierre-Gabriel, francuski desni bek iznad čijeg imena stoje brojni upitnici. On se oporavio od ozljede, te će biti alternativa Valinčiću, koji je osim utakmice kupa odigrao baš sve minute ove sezone

Odlične vijest stižu za Dinamo uoči sutrašnjeg (21 sat) gostovanja kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj topoli. Trener Mario Kovačević za tu će utakmicu na raspolaganju imati baš sve igrače, jer Arber Hoxha i Josip Mišić odradili su posljednji trening uoči puta za Beograd, gdje će plavi prespavati u noći sa srijede na četvrtak.

Uglavnom, Arber Hoxha i Josip Mišić radili su normalno s momčadi, a ne po 'posebnom' programu. Na treningu je bio i Ronaël Pierre-Gabriel, francuski desni bek iznad čijeg imena stoje brojni upitnici. Posljednje što je Kovačević rekao na tu temu jest:

- Ima problema s ozljedom, trenutačno je u drugom planu i vidjet ćemo što će biti s njim kad se vrati. On je naš igrač, nadam se se će uskoro biti u kadru“, naglasio je trener Zagrepčana, a sada je, izgleda, Francuz sanirao ozljedu i počeo trenirati zajedno s ostatkom momčadskih kolega.

Doduše, Francuz nema pravo igrati u Bačkoj Topoli, budući da nije prijavljen za igranje Europske lige, a u novoj sezoni još nije odigrao niti minute. No, u nastavku HNL sezone Pierre-Gabriel bit će itekako potreban, jer Moris Valinčić dosad je odigrao sve utakmice, bez odmora.  Odigrao je svih 810 minuta u HNL-u, baš kao i svih 90 minuta protiv Fenerbahçea u Europskoj ligi. Odmarao je samo na kup utakmici u Predavcu. I zato će oporavak Pierre-Gabriela sigurno i njemu dobro doći. Da mu pojača konkurenciju, odnosno da ga zamijeni kada to bude potrebno.

Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'

Ključne riječi
Josip Mišić Europska liga nogomet GNK Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još