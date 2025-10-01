Dinamo uoči odlaska u Srbiju doznao da će dvojac nezamjenjivih biti spreman za Maccabi

Odlične vijest stižu za Dinamo uoči sutrašnjeg (21 sat) gostovanja kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj topoli. Trener Mario Kovačević za tu će utakmicu na raspolaganju imati baš sve igrače, jer Arber Hoxha i Josip Mišić odradili su posljednji trening uoči puta za Beograd, gdje će plavi prespavati u noći sa srijede na četvrtak.

Uglavnom, Arber Hoxha i Josip Mišić radili su normalno s momčadi, a ne po 'posebnom' programu. Na treningu je bio i Ronaël Pierre-Gabriel, francuski desni bek iznad čijeg imena stoje brojni upitnici. Posljednje što je Kovačević rekao na tu temu jest:

- Ima problema s ozljedom, trenutačno je u drugom planu i vidjet ćemo što će biti s njim kad se vrati. On je naš igrač, nadam se se će uskoro biti u kadru“, naglasio je trener Zagrepčana, a sada je, izgleda, Francuz sanirao ozljedu i počeo trenirati zajedno s ostatkom momčadskih kolega.

Doduše, Francuz nema pravo igrati u Bačkoj Topoli, budući da nije prijavljen za igranje Europske lige, a u novoj sezoni još nije odigrao niti minute. No, u nastavku HNL sezone Pierre-Gabriel bit će itekako potreban, jer Moris Valinčić dosad je odigrao sve utakmice, bez odmora. Odigrao je svih 810 minuta u HNL-u, baš kao i svih 90 minuta protiv Fenerbahçea u Europskoj ligi. Odmarao je samo na kup utakmici u Predavcu. I zato će oporavak Pierre-Gabriela sigurno i njemu dobro doći. Da mu pojača konkurenciju, odnosno da ga zamijeni kada to bude potrebno.