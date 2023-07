Tko je otac Janičina djeteta nikad se nije otkrilo, odlučila je to zadržati za sebe

Najtrofejnija hrvatska sportska obitelj, ona koja se diči s čak 10 olimpijskih medalja, dobit će uskoro pojačanje. Legendarni skijaški trener Ante Kostelić i njegova supruga Marica dobit će još jedno unuče, ukupno šesto. Drugi put unuče će mu podariti kći mu Janica, koja već ima četveroipolgodišnjeg sina Oskara, rođenog prvog dana 2019. godine.

Gips: Janica će dobiti Oskara

A kada je, negdje tijekom 2018., postalo javno poznato da će naša najveća sportašica uoči svog 37. rođendana postati majka, Ante se u jednom našem neobaveznom razgovoru na tu temu pokušao i našaliti:

– Nakon Laureusa i svih tih zlatnih medalja i Kristalnih globusa i drugih nagrada koje je osvojila, Janica će sada dobiti i Oskara. Zar to nije sjajno?! – kazao je tada popularni Gips i nasmijao nas.

A i ovo je vijest koja mu je zacijelo razvukla osmijeh od uha do uha, pri čemu Ante zacijelo žali što nikoga od unučadi neće stići ubaciti u svoj "mehanizam za proizvodnju šampiona". Jer, Gips je već neko vrijeme u trenerskoj mirovini i u 85. godini nije mu više do, fizički vrlo zahtjevnog, rada na skijaškim padinama.

A on bi to, da mu godine dopuštaju, zacijelo vrlo rado činio, ali bi mu za to trebao još jedan životni i trenerski vijek. A svi smo, nažalost, u čvrstom stisku prolaznosti.

Uostalom, od četvero djece njegova sina Ivice Kostelića, jednog od najvećih sportaša koje smo imali, dvojica sinova već su se opredijelila. Obojica treniraju nogomet u Dinamovoj školi nogometa i obožavaju "najvažniju sporednu stvar na svijetu".

Da je četverostruka olimpijska pobjednica ponovno trudna, i to u 41. godini života, prvi je objavio portal magazina Story. Pišu da je naša sportska diva trenutačno na ljetovanju sa sinčićem Oskarom i partnerom na otocima Braču i Visu.

Storyjeve informacije kažu da je Janica u drugom tromjesečju trudnoće i da sve protječe u redu. Još dok je bila najbolja skijašica svog vremena, Janica je u privatnom krugu govorila da su joj djeca velika želja. Stoga se, nešto poslije, prilično vezala za Ivičine sinove Ivana (7) i Leona (9), a u međuvremenu su njen stariji brat i supruga mu Elin dobili i blizanke Janu i Katu, koje su rođene 2020. godine u vrijeme zagrebačkog potresa.

O majčinstvu je Janica još prije desetak godina kazala ovo:

– Nadam se da ću i ja jednog dana biti dobra majka. Kada bih bila samo upola onakva kakva je bila moja majka, bila bih presretna. Majka je najvažnija u cijeloj priči svakog djeteta.

A u ovoj Janičinoj priči ime Oskarova oca, pa i onoga buduće bebe, ne spominje se, no to je ionako pravo svake poznate dame da taj dio priče zadrži za sebe i najuži obiteljski krug. S druge strane, ne možemo zamjeriti ni znatiželjnoj javnosti što bi to željela znati jer ipak je riječ o našoj najvećoj sportašici, koja nas je razveselila s 11 medalja s najvećih svjetskih natjecanja – šest olimpijskih (četiri zlata i dva srebra) i pet naslova svjetske prvakinje, ali i s tri velika i sedam malih Kristalnih globusa, što su cjelosezonske pobjede u Svjetskom kupu.

Baka Marica ostala je u sjeni

Kad smo već kod pojma majke, doista treba reći da je Janičina i Ivičina mama ostala u sjeni. Rekli bismo neopravdano, ali to je bilo po njenoj želji jer je gospođa Marica izbjegavala svjetla pozornica. A da nije bilo njena plašta obiteljske ljubavi i neumorne "logističke podrške", kako suprugu tako i djeci, nikad ne bismo imali Janicu i Ivicu na razini najboljih svjetskih skijaša svojeg doba. A možda ne bi bilo ni legende o rukometnom treneru koji se prekvalificirao i pokorio skijaški svijet.

Nakon spektakularne karijere Janica također voli živjeti u medijskoj zavjetrini. Posebice nakon što se zahvalila na dužnosti državne tajnice za sport jer je htjela biti majka u punom kapacitetu. A s obzirom na fenomenalne sportske uspjehe koji su donijeli i neke financijske bonuse, to si je mogla i priuštiti.

Ono što će nadalje najviše zanimati čitatelje jest hoće li Oskar dobiti sestru ili brata. I hoće li oni – a to se neće doznati nimalo lako jer taj dio priče Janica brižno čuva – imati istog tatu. A to ćemo, kao što rekosmo, prepustiti Janici i njenoj intimi. Doduše, na ovo prvo pitanje dobit ćemo odgovor vjerojatno prije isteka ove godine jer informacija da je u drugom tromjesečju trudnoće takvo što i sugerira.