Tjerati Bišćana u ovom je trenutku apsurdno, no mala je razlika između luzera i genijalca

Kakva je mala razlika između genijalca i luzera, uvjerio se u posljednja dva dana i trener Dinama Igor Bišćan, kojeg dosta velik dio javnosti i navijača označavaju kao glavnog krivca za ispadanje od AEK-a. Zamjeraju mu da je prekasno reagirao, da je u završnici "zaboravio" ojačati obranu i uvesti nekog stopera, po mogućnosti visokog poput Perića. Da, trener Dinama zaista je u tim posljednjim trenucima izgledao tek kao nijemi promatrač, no da se nisu dogodili ti golovi u sudačkoj nadoknadi ili da je Špikić zabio za 3:0, Bišćana bi se slavio kao genijalca. Je li Bišćan trebao napraviti neke izmjene, je li trebao uvesti Perića, pa možda čak i napad pojačati Drmićem? Vjerojatno je mogao, no nitko ne zna bi li tada rasplet bio drukčiji od ovog.

Bišćana treba kritizirati jer svaki trener Dinama podložan je kritikama, no isto tako ne treba ga tjerati s klupe nakon ovog nesretnog ispadanja. Bišćan je protekle sezone donio naslov u trenucima dok je Dinamo bio u slobodnom padu, a olakotna je okolnost treneru to što mu Uprava nije dovela istinska pojačanja. A i ovi koji su došli, poput Japanca i Ukrajinca, stigli su tek nakon priprema. I zato polemizirati treba li Bišćanu dati otkaz zasad je besmisleno. Bilo bi to samo kontraproduktivno u ovom trenutku kada je praška Sparta pred vratima, a borba s Hajdukom za naslov napetija nego ikada u posljednjih 20 godina.

Grčku tragediju ovih je dana proživio i drugi hrvatski velikan – Hajduk. Bijeli su imali idealnog suparnika, no osrednji PAOK ipak nije pao iako su Splićani u dvije utakmice bili potpuno ravnopravni.

Ako su u nogometnom klubu Maribor imalo korektni, ovih će dana u kancelarije splitskog Hajduka poslati pismo zahvale idućeg sadržaja: "Dragi sportski prijatelji, hvala što ste nam godinama odgajali odličnog igrača, dali nam ga besplatno, a mi smo sad na njemu, bez imalo muke, zaradili dva milijuna eura."

Riječ je o Ivanu Brniću, 21-godišnjem krilnom igraču koji je prije dva dana potpisao za grčkog velikana Olympiakos, u transferu koji bi uz bonuse Slovencima trebao donijeti 2 milijuna eura. Brnić je, nažalost, još jedan u nizu talentiranih igrača kojih se Hajduk prelako odrekao. Prije točno tri godine odigrao je debitantsku utakmicu za Hajduk, odmah je bio i asistent u pobjedi (2:1) u Zaprešiću. Brnić je tada imao 18 godina i označen je velikom nadom Hajduka, kao krilni igrač koji je prošao sve poljudske selekcije. Igor Tudor dao mu je priliku u pet utakmica, no kako je Hajduk u tom razdoblju nizao poraze, mladi Brnić najprije je preseljen na klupu, pa na tribine. Pretprošlu sezonu Brnić je proveo na posudbi u Dugopolju, u 26 utakmica postigao je 11 pogodaka, uz šest asistencija, pa je mnogima zapeo za oko. Hajduk mu ipak nije bio spreman pružiti novu priliku, pa je prošloga ljeta priliku potražio u Mariboru. I briljirao cijele sezone, pa su ga ljetos željeli mnogi klubovi, a na kraju je najuporniji bio Olympiakos. I tako ispada da je mladić dobar grčkom velikanu, ali ne i Hajduku koji ga je godinama odgajao i kroz mlađe selekcije stvarao igrača od njega.

Najveći problem Hajdukove klupske politike posljednjih godina upravo je nedostatak vjere u vlastite mlade igrače. S druge strane, dovode se brojni stranci, često sumnjive kvalitete ili u poznijim godinama. Šteta, jer čudesna juniorska generacija koja je proljetos igrala finale Lige prvaka pokazala je da bi se vlastitim mladićima trebalo više vjerovati. I gurnuti ih u prvu momčad, pa katkad i istrpjeti njihove pogreške. Apsurdno, Hajduk je proteklog tjedna ispao od PAOK-a ponajviše zbog kiksova dvojice stranaca – prekaljenog Odjidje te stopera Dialla. Zar ne bi ipak bilo lakše da se ispalo zbog kiksa nekog mladog domaćeg igrača koji bi na toj greški naučio i bio bolji u budućnosti? I koji bi Hajduku donio velik novac prilikom prodaje...