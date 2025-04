Tin Srbić otkrio planove za budućnost: 'Odlučio sam otići na SP u pikadu! Trebao sam otići bodriti vatrene'

Hrvatski gimnastičari i gimnastičarke nisu osvojili nijednu medalju prvog finalnog dana Svjetskog kupa u Osijeku. Nada u medalju ostaje za danas kada će Aurel Benović nastupiti u finalu preskoka. Aurel je jučer bio osmi u finalu vježbe na tlu. Skupo ga je koštao pad kod prve dijagonale pa je na kraju dobio ocjenu 12.733, s odbitkom 1,1 boda. No, da je izveo čistu vježbu ne bi mogao više od četvrtog mjesta. Najbolji na parteru s ocjenom 14.133 bio je bivši olimpijski pobjednik (2021.) i aktualno srebro iz Pariza, Izraelac Artem Dolgopyat.

- Drago mi je što sam uspio doći do finala zbog atmosfere u dvorani i domaće publike i naravno zbog sebe. Zbog svog stanja, to sam shvatio kao trening. Fantastično sam to izgurao do kraja. Nažalost, presudio je taj pad na prvoj dijagonali, ali se iz zadnjeg reda tribina moglo vidjeti da sam startao s puno snage i dao sam sve od sebe. Ali osobno sam pogriješio već u kvalifikacijama jer sam potrošio previše energije. Veselim se nadolazećem finalu na preskoku. Očekujem revanš s finalistima iz Pariza. Ova fantastična publika će mi dati snage, znam kakva će biti atmosfera, tako da mi to daje dodatnu energiju i motivaciju da i ja napravim svoju vježbu – rekao je Aurel Benović.

Brončani prošle godine na konju s hvataljkama, Marko Sambolec, ovoga puta zbog pada na saskoku završio je sedmi (12.366) u konkurenciji koju je osvojio svjetski juniorski prvak, Armenac Manukyan (14.633). U svom trećem finalu u Osijeku, prošlogodišnja srebrna na dvovisinskim ručama, Sara Šulekić, jučer je imala najbolji plasman od hrvatskih finalista, peta (13.100) u konkurenciji u kojoj je zlatna Kineskinja Fanyuwei Yang (13.766). Tijana Korent je u svom čak 12. finalu u Osijeku bila šesta sa 13.083 (12.666; 13.100). Zlatna je Bugarka Valentina Georgieva (14.149).

Uoči prvog finalnog dana Gimnastički klub Osijek-Žito, Grad Osijek i Hrvatski olimpijski odbor potpisali ugovor o suorganizaciji Europskog olimpijskog festivala (EYOF). Glavni domaćin natjecanju najboljih sportaša Starog kontinenta u dobi do 18 godina je Skoplje od 20. do 26. srpnja, no kako Sjeverna Makedonija nema organizacijskih kapaciteta za domaćinstvo međunarodnih gimnastičkih natjecanja, dogovoreno je da se kao suorganizator uključi Osijek. Tin Srbić je zbog ozlijede propustio ovogodišnje izdanje Osijeka.

- Vjerujem da ću biti spreman za dva tjedna. Ako će sve biti u redu onda bi mogao nastupiti na Svjetskom kupu u Kairu. Naravno, fokus je Europsko prvenstvo u Leipzigu. Mislim da tamo mogu konkurirati za medalju. Sreća da Tajpeh nije u Europi., Naime, kako trenutačno vježba na preči Tang to nije normalno. Njega se može pobijediti samo ako padne – rekao je Srbić.

Svjetsko prvenstvo?

Još razmišljam hoću li ići ili ne. To Svjetsko prvenstvo nije kvalifikacijsko za Igre u Los Angelesu, Vidjet ću kakvi će biti rezultati u prvom dijelu sezone, onda ću odlučiti., Opet, privlači me destinacija gdje je svjetsko prvenstvo. Da, volio bi otići u Džakartu.

Imali ste u planu nakon EP-a ostati u Njemačkoj?

Da, bilo je u planu otići na završni turnir Lige nacija u nogometu, no kako je Hrvatska otpala ništa od toga. Ali, odlučio sam u prosincu ići u London i uživo gledati Svjetsko prvenstvo u pikadu – zaključio je Srbić.

Ako Benović ne bude danas na postolju, dogodit će se prvi put nakon 13 godina da Hrvatska nije osvojila nijednu medalju u Osijeku.

- To što nismo blizu medalje je samo znak da je ovogodišnji Svjetski kup izuzetno jak, nikad jači. A bit će još kvalitetniji kada će se ovdje boriti za kvote za Igre u Los Angelesu. Osijek će "gorjeti" – rekao je Vladimir Mađarević, direktor natjecanja.