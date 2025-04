Navijači Dinama i dalje vjeruju u naslov prvaka: 'Daj Bože, to bi bila najslađa titula u povijesti'

Dinamo je ove subote na Maksimiru s 2:0 pobijedio Osijek i tako barem na jedan dan smanjio zaostatak na ljestvici HNL-a za vodećim dvojcem, Hajdukom i Rijekom. Riječani u nedjelju od 16 sati na Rujevici dočekuju Varaždin, a Hajduk će od 18.45 sati igrati protiv Lokomotive na Poljudu. Dinamo je golovima Petra Sučića i Arijana Ademija došao na pet bodova zaostatka za Hajdukom i četiri za Rijekom, no obje vodeće momčadi, kako smo naveli, imaju odigranu utakmicu manje.

Navijače Dinama u velikoj je mjeri zadovoljila pobjeda nad slabašnim Osijekom. No, ima i onih koji nisu oduševljeni, već smatraju da je to bila nužna pobjeda te kako plavima onaj pravi posao tek predstoji. Po komentarima na službenoj Dinamovoj objavi nakon pobjede da se zaključiti da navijači, kakav god stav imali prema odigranoj utakmici ovoga vikenda, vjeruju u to da Dinamo može obraniti naslov prvaka.

- Varaždin i Istra su se morali dobit... Ovo je dobro za samopouzdanje i da malo drugima utjeramo strah u kosti da smo tu iza leđa... pušemo lagano... Ja osobno mislim da smo svoje šanse prokockali, ali daj Bože.. - napisao je jedan korisnik Facebooka u komentaru ispod objave.

- Ma i ne morate biti prvaci, al brate mili, počnite igrati da vas je gušt gledati. Pobjedili, izgubili svejedno je dok dobro igrate i trudite se. Sve nas najviše iritira kad se igrači vuku k'o šlape po terenu i svađaju se, treneri (svi od reda) ne znaju kaj da naprave, a uprava…igra prijestolja ili učenje na instituciji…mi navijači ćemo uvijek biti uz ime Dinamo, a vi koji ste na plaći tamo morate shvatiti što to ime znači svakom pravom navijaču. Dok igrate sa srcem i da gubite sve tekme ćemo bit uz vas - piše drugi.

- To bi bio najslađi naslov u povijesti, nije nemoguće jer i Rijeka i Hajduk će prosipati bodove - dodaje treći.

- Da smo dobili Varaždin i Istru - naslov bi bio realna opcija. Ovako su šanse svedene na tanku teoriju, jer moramo dobit sve do kraja (i Hajduk i Rijeku), a i nadati se njihovim porazima (barem po dva bez onog od nas). Dok ima teoretske šanse, treba igrati. Naše je da pobijedimo sve do kraja, ali hoće li i to biti dovoljno? Pita se nažalost Split i Rijeku - dodaje još jedan.

- Ja ne kužim što točno znači Dinamu osam pobjeda, po meni ništa. Nema šanse da Hajduk ili Rijeka ispuste ovoliku prednost. Puno je utakmica odigrano u nastavku prvenstva, a Dinamo nije smanjio zaostatak. Budimo realni i što prije zaboravimo ovu HNL sezonu - još je jedno mišljenje navijača.