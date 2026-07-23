Hajduk može biti optimističan: Nije ovo više onaj Pafos iz Lige prvaka, pad je značajan

Prva prepreka protiv Žiline se prošla, no od drugog pretkola Europske lige Hajduk ulazi u jednu znatno ozbiljniju europsku priču. Bijelima danas na Poljud od 21 sat u prvom dvoboju stiže Pafos, momčad koja je prošle sezone u glavnoj fazi nogometne Lige prvaka ubilježila učinak od dvije pobjede, tri remija te tri poraza.

Blizu nokaut-faze

Pafos je u toj prošloj sezoni, nešto slično kao i zagrebački Dinamo pretprošle sezone, bio nadomak probijanju kroz ligašku fazu i ulasku u nokaut-fazu Lige prvaka. Ciparski klub ostvario je pobjede protiv Villarreala i Slavije Prag, remije protiv Monaca, Olympiacosa i Kairata te poraze protiv Bayerna, Juventusa i Chelseaja. S devet bodova našli su se nogometaši Pafosa na 26. mjestu ljestvice, dva boda "ispod crte", a primjerice, bilo je klubova koji su prošli dalje s istim brojem bodova, kao što su Bodo Glimt i Benfica. Bilo je to uistinu lijepo predstavljanje u debitantskom pokušaju te dokaz da ovaj klub nije tek tako zalutao u elitu.

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Međutim, kako to obično i biva, kvalitetni rezultati u europskom natjecanju često iziskuju dodatan napor i tako ostavljaju efekt na domaću sezonu. Tako je Pafos, prvak iz sezone 2024./2025., ovu prošlu sezonu završio tek na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, i to s ogromnim zaostatkom od 25 bodova za kasnijim prvakom Omonijom (koju je Rijeka uspjela svladati prošle sezone u nokaut-fazi Konferencijske lige).

Priča do tog naslova iz proljeća 2025. gradila se osam-devet godina, potom je dodatno uljepšana ovom izvedbom u Ligi prvaka, a u 2026. godini je zapravo prilično turbulentna. Najveći prijelomni trenutak dogodio se u siječnju ove godine kad je dugogodišnji trener, Španjolac Juan Carlos Carcedo, nakon više od tri godine mandata sam aktivirao svoju izlaznu klauzulu i otišao put Spartaka Moskve. Carceda se smatralo glavnim razlogom povijesnih uspjeha Pafosa i na domaćoj i na europskoj sceni, što se na kraju i dokazalo turbulentnim periodom koji je uslijedio. Samo od siječnja pa sve dosad Pafos je koristio četiri različita trenera, a sadašnji mandat koji ima Portugalac Ricardo Sá Pinto traje tek šest natjecateljskih utakmica.

Iako je klub u proteklo vrijeme prošao brojne trenerske, ali i kadrovske promjene, stil igre se jasno može vidjeti. Sve se zapravo temelji na brzancima iz Brazila u napadačkom dijelu igre. Ako se igračima kao što su Biel, Jaja i Lele da širok prostor, svojom brzinom i svojim dribling potencijalom radit će probleme suparničkim igračima. U zadnjoj liniji najvažniji je adut, i u posjedu i izvan njega, kultni 39-godišnji Brazilac David Luiz, a njegova zamjena s klupe trebao bi biti Samy Mmaee, kojeg se sjećamo iz redova Dinama. Vezna linija temelji se na balansu, s jedne stranac Portugalac Nene koji je dirigent i kreativac, a s druge strane Ivan Šunjić, čija je veća snaga u duelima i onom agresivnijem aspektu igre.

Prema taktičkim analizama koje smo mogli pronaći prije ovog dvoboja, ističu se tri glavne stvari na koje bi Hajduk trebao pripaziti; tranzicije s brzim Brazilcima, ovisnost o Davidu Luizu pri prvoj fazi posjeda te Neneova kreativnost. U principu, sve se svodi na to da bijeli ne bi trebali u svojim napadima previše zadnju liniju držati visoko, jer Hajdukovi stoperi Marešić, Van Hoorenbeeck ili Skelin jednostavno nemaju tu brzinu. Oni koji dobro poznaju stil igre Pafosa pod Sá Pintom tvrde da se Cipranima najbolje suprotstaviti srednjim blokom i ne ići na glavu u napad protiv njih. Pafos je u taktičkom smislu prilično kaotična momčad, kojoj se često događa pozicijski manjak discipline i to je karta na koju bi bijeli trebali igrati.

Uzevši u obzir kakvu su igru bijeli prikazali u utakmicama protiv slovačke Žiline, trebali bi dosta svojih karata "baciti" u ovaj prvi domaći ogled na Poljudu. Povijest govori da Hajduk znatno bolje u Europi igra na domaćem terenu, na što najbolje ukazuje podatak da se domaće europske pobjede događaju praktički svake sezone, a da se na gostujuću čeka već 2136 dana. To su pokazali i okršaji u prvom pretkolu. Dok je na Poljudu Hajduk izgledao autoritativno i atraktivno, uzvrat je u usporedbi s tim djelovao prilično rezervirano.

Sudac iz Irske

Prema informacijama kojima raspolažemo, Hajduk bi u dvoboj protiv Pafosa treba ući s idućom postavom: Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Brajković, Dalisson, Melnjak – Šego, dok bi ciparski klub trebao istrčati u idućoj postavi: Kyriakidis – Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou – Pepe, Šunjić – Jaja, Dragomir, Biel – Lele. Sudac dvoboja bit će Robert Harvey iz Irske. Kao što je bio slučaj i u dvobojima protiv Žiline, prijenos s Poljuda će biti dostupan na kanalu Hajduk Digital TV, koji se na paketu u Max-TV mora dodatno aktivirati i mjesečno platiti dva eura.