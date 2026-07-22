Trump otkrio novu metu: Duboko ispod ove planine skriva se jedan od najvećih iranskih nuklearnih misterija

Dok se sukob između SAD-a i Irana suočava s najdugotrajnijim izbijanjem nasilja od dogovorenog primirja u travnju, Donald Trump ponovno je prijetio iranskim nuklearnim postrojenjima. Cilje trenutačnih američkih napada je prisiliti Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac, što za sada baš i ne djeluje. No, u komentarima u utorak, predsjednik Trump novinarima je rekao kako je njegova administracija i dalje predana sprječavanju Irana da dobije nuklearno oružje te je ponovio prijetnje protiv lokacije povezane s nuklearnim programom zemlje. No, sada se fiksirao na jednu manje pozantu lokaciju – planinu Pickaxe. Govoreći o toj planini – poznatoj u Iranu kao Kuh-e Kolang Gaz La, utvrđenom podzemnom lokalitetu u blizini jednog od glavnih nuklearnih postrojenja za obogaćivanje urana u zemlji – Trump je novinarima rekao da će vojska "uskoro, i to vrlo snažno, napasti to područje".