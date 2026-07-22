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TAJNI PODZEMNI KOMPLEKS

Trump otkrio novu metu: Duboko ispod ove planine skriva se jedan od najvećih iranskih nuklearnih misterija

Autor
Danijel Prerad
22.07.2026.
u 18:25
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Izgradnja objekta na planini Pikaks započela je 2020. godine, prema ISIS-ovoj istraživačkoj skupini, nakon onoga što su iranske vlasti u to vrijeme izvijestile kao eksploziju uzrokovanu činom sabotaže u objektu u Natanzu

Dok se sukob između SAD-a i Irana suočava s najdugotrajnijim izbijanjem nasilja od dogovorenog primirja u travnju, Donald Trump ponovno je prijetio iranskim nuklearnim postrojenjima. Cilje trenutačnih američkih napada je prisiliti Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac, što za sada baš i ne djeluje. No, u komentarima u utorak, predsjednik Trump novinarima je rekao kako je njegova administracija i dalje predana sprječavanju Irana da dobije nuklearno oružje te je ponovio prijetnje protiv lokacije povezane s nuklearnim programom zemlje. No, sada se fiksirao na jednu manje pozantu lokaciju – planinu Pickaxe. Govoreći o toj planini – poznatoj u Iranu kao Kuh-e Kolang Gaz La, utvrđenom podzemnom lokalitetu u blizini jednog od glavnih nuklearnih postrojenja za obogaćivanje urana u zemlji – Trump je novinarima rekao da će vojska "uskoro, i to vrlo snažno, napasti to područje".

Ključne riječi
nuklearno oružje Donald Trump SAD Iran

Komentara 9

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KI
Kontra indoktriniran
19:20 22.07.2026.

Kako to otvoreno reče iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči danas: "Ako Izrael ili Amerika napadnu naša nuklearna postrojenja, mi ćemo uništiti izraelska, time i Izrael. Naši projektili ne mogu dosegnuti Ameriku pa ćemo gađati njihove baze koje se, nažalost, nalaze u vašim zemljama.. Ako napadnu naša naftna postrojenja, pobrinut ćemo se da nitko u regiji više ne može prodavati naftu", rekao je.

KI
kimy
19:49 22.07.2026.

Ako se dobro sećam Tramp je svojevremeno euforično tvrdio kako su uništili sva iranska nuklearna postrojenja. Definitivno laže samo je pitanje da li je onda lagao ili sada

IN
InspektorZaTrolove
19:53 22.07.2026.

Vođa izraelske oporbe, Yair Lapid: "Iranski napad poput posljednjeg doveo bi u pitanje državu Izrael."

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