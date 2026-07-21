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BEZ POBJEDNIKA

Susret Dinamovih potencijalnih protivnika: Sopić se kući vraća sa sjajnim rezultatm

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 23:32
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Žalgiris se tako na domaći teren koji mu garantira da ga bilo kakva pobjeda vodi u treće pretkolo gdje će igrati s pobjednikom dvomeča Dinama i Thuna

Susret potencijalnih Dinamovih protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka završio je isto kao i susret plavih sa švicarskim Thunom - bez pobjednika. Klaksvik, prvak Farskih Otoka, na svom terenu odigrao je 0:0 s litavskim prvakom Žalgirisom koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić.

Žalgiris se tako na domaći teren koji mu garantira da ga bilo kakva pobjeda vodi u treće pretkolo gdje će igrati s pobjednikom dvomeča Dinama i Thuna. Žalgiris i Klaksvik sučelit će se u srijedu 29. srpnja, dok su Dinamo i Thun na raspredu dan ranije.

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Sopić u momčadi ima i dva Hrvata - Ivana Fiolića i Leona Krekovića. Obojica su u igru ušli u drugom poluvremenu, ali zanimljivo je kako je sopić odlučio Fiolića ponovno povući iz igre u 87. minuti. Hrvatski trener na klupi Žalgirisa dosad je na klupi odradio šest utakmica te stigao do tri pobjede i tri remija. 
Ključne riječi
Željko Sopić Žalgiris Dinamo

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