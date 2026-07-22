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Rat protiv Rusije

Bitka mladih i starih za budućnost Ukrajine - što stoji iza smjena u vojsci

Autor
Dino Brumec
22.07.2026.
u 19:49
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Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u utorak navečer smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, a na njegovo je mjesto postavio Mihajla Drapatija, popularnog generala

U najnovijim političkim previranjima unutar Ukrajine trenutačna bilanca govori da su dvojica Mihajla pobjednici, a Oleksandr je gubitnik. Barem do nekog novog preokreta. Naime, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u utorak navečer smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, a na njegovo je mjesto postavio Mihajla Drapatija, popularnog generala. Posljedica je to prosvjeda u Ukrajini koji su izbili nakon što je Zelenski tjedan dana ranije smijenio ministra obrane Mihajla Fedorova koji je bio u sukobu sa Sirskim. Zelenski je obećao i novu, važnu poziciju Fedorovu, samo nekoliko dana nakon što ga je smijenio, a ukrajinski analitičari su zaključili da je to i očekivani potez za populista, što ukrajinski predsjednik i jest.

Ključne riječi
Putin Sirski Zelenski Ukrajina

Komentara 6

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LE
leontinkuric
20:03 22.07.2026.

Ulica, iza smjena stoji ulica.

Avatar herbe
herbe
20:08 22.07.2026.

koje poniženje za Ukrainske generale. Jedan komičar komanduje . Umesto da oni njemu da komanduju i da mu daju rukopipajuće milodrndalo (klavir) da ih zabavlja.

KI
Kontra indoktriniran
20:07 22.07.2026.

Znam da je teško ovo "oprati". Demokracija je uvedena,između ostaloga, i da ulica ne bi smjenjivala. Velika bitka je počela. Dok se topništvo još hladi nakon višednevnih pripremnih udara, operativna karta bojišnice mijenja se iz sata u sat brzinom koja zabrinjava sve vojne analitičare. Promjene dolaze u trenutku kada se ruske snage pripremaju za krvavu ofenzivu na Slavjansk i Družkovku. Izdaja hrabre Ukrajine od strane Zelenskog i korupcije bit će upamćena. Način na koji se ljudi mobilišu bit će osnovni razlog za poraz u ratu.

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