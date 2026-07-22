Bitka mladih i starih za budućnost Ukrajine - što stoji iza smjena u vojsci

U najnovijim političkim previranjima unutar Ukrajine trenutačna bilanca govori da su dvojica Mihajla pobjednici, a Oleksandr je gubitnik. Barem do nekog novog preokreta. Naime, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski u utorak navečer smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, a na njegovo je mjesto postavio Mihajla Drapatija, popularnog generala. Posljedica je to prosvjeda u Ukrajini koji su izbili nakon što je Zelenski tjedan dana ranije smijenio ministra obrane Mihajla Fedorova koji je bio u sukobu sa Sirskim. Zelenski je obećao i novu, važnu poziciju Fedorovu, samo nekoliko dana nakon što ga je smijenio, a ukrajinski analitičari su zaključili da je to i očekivani potez za populista, što ukrajinski predsjednik i jest.
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