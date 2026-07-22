Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIGA NACIJA

Vatreni stižu u Sevillu na poseban susret, Španjolska prvi put nosi dvije zvjezdice

FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade
ANA BELTRAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 23:35
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Aktualni svjetski prvaci prvi će put pred svojim navijačima zaigrati s dvije zvjezdice iznad grba, simbolom osvojenih naslova svjetskog prvaka

Španjolska će prvi put pred svojim navijačima zaigrati s dvije svjetske zvjezdice na dresu u utakmici protiv Hrvatske 29. rujna u Sevilli, u drugom kolu Lige nacija, potvrdio je u srijedu Španjolski nogometni savez (RFEF).

Dvoboj protiv Hrvatske bit će prvi domaći susret Španjolske nakon osvajanja drugog naslova svjetskog prvaka, a odigrat će se na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan, domu prvoligaša Seville, s početkom u 20:45 sati. 

"Druga zvjezdica prvi će put zasjati na domaćem tlu u Ligi nacija, natjecanju koje za Španjolsku nosi lijepe uspomene. Španjolska je bila prvak 2023., a doprvak 2025. godine, dok će veliki domaćini susreta biti Sevilla i Oviedo", priopćio je savez.

Španjolska će svoju iduću utakmicu igrati protiv Engleske u Londonu, a onda će ugostiti Hrvatsku u Sevilli, pa Češku u sjevernom Oviedu.

Nogometaši "La Roje" dosad su iznad grba imali jednu zvjezdicu koja je simbolizirala naslov prvaka svijeta iz 2010. godine.

Španjolska se na stadion u Sevillinoj četvrti Nervión vraća nakon više od jedanaest godina. Posljednji put ondje je igrala 27. ožujka 2015. godine kada je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedila Ukrajinu 1-0.

Reprezentacije je tijekom povijesti na stadionima kluba Seville imala učinak bez poraza - ostvarila je 22 pobjede i pet remija.

Protiv Hrvatske bi trebale biti pune jer je zemlju zahvatila euforija nakon pobjede od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva. U Madridu se na dočeku nogometaša bilo okupilo oko 2 milijuna ljudi.

"Hvala vam dva milijuna puta", poručio im je savez preko internetske stranice.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Španjolska nogometna reprezentacija Liga nacija SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!