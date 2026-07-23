Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVODI SE ISTRAGA

Udari na objekte CIA-e bude sumnju: Nekoliko stvari upućuje na to da Rusija stoji iza preciznih napada

FILE PHOTO: Iranian drones are displayed during a ceremony of the joining new drones to the Iranian Army's combat organisation in an undisclosed location in Iran
Foto: Iranian Army/WANA/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
23.07.2026.
u 06:48
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Rusija i Iran već godinama surađuju, a američki dužnosnici ranije su utvrdili kako je Moskva pružala informacije o metama te drugu podršku u udarima na američke ciljeve u regiji

Iranski napadi dronovima na objekte CIA-e u području Perzijskog zaljeva potaknuli su američke obavještajne analitičare da istraže je li Rusija pomogla pružanjem informacija ili napredne tehnologije dronova, otkrila su četiri upućena izvora za Reuters. Prema njima, čvrsti zaključci o mogućoj ruskoj umiješanosti u napade još nisu doneseni, no na to upućuju učinkovitost i preciznost udara, kao i šira tehnička podrška Rusije Iranu. Naime, najmanje dva objekta CIA-e pogođena su u ožujku - jedan u Saudijskoj Arabiji, drugi u Iraku. 

Rusija i Iran već godinama surađuju, a američki dužnosnici ranije su utvrdili kako je Moskva pružala informacije o metama te drugu podršku u udarima na američke ciljeve u regiji. Unatoč tome, gađanje osjetljivih objekata CIA-e ukazivalo bi na to da je Moskva spremna ići korak dalje u ometanju američkih operacija. Zabrinutost da bi Rusija mogla pružati podatke Iranu pojačala se tijekom vikenda, nakon udara na američku zračnu bazu u Jordanu. Iran je pogodio vojarne balističkim projektilima, a dva su vojnika smrtno stradala. 

Dva zapadna dužnosnika kazala su za Reuters da je Rusija pomogla Iranu poboljšati sposobnost dronova Shahed da dosegnu ciljeve. Navodno ga je opskrbila satelitskim navigacijskim sustavom Kometa-M za kojeg stručnjaci kažu da je daleko precizniji od onoga koji proizvodi Iran te da ga je, uz to, teže omesti. Nakon ranijih izvješća da je Iranu dala taj sustav, Rusija je ranije ove godine demantirala te tvrdnje. 

Daniel Hoffman, bivši šef postaje CIA-e i časnik za tajne operacije, rekao je da ne bi bilo iznenađujuće da Moskva pomogne Teheranu gađati objekte CIA-e, s obzirom na njihovu blisku stratešku suradnju. "Dijele interes u pokušaju smanjenja ili potpunog eliminiranja američkog utjecaja u svojim samoproglašenim sferama utjecaja“, rekao je.
Trump je više ne može kontrolirati, a ljudi se boje njezine moći: Biograf otkrio što se događa
Ključne riječi
SAD Rusija CIA Iran

Komentara 9

Pogledaj Sve
MA
Magnificus
07:34 23.07.2026.

Naravno da rusi to rade jer su rusi bili i ostali neprijatelji USA, ali i zapada u cjelini kao demokratskog koncepta nespojivog s ruskim diktatorskim ustrojem države od Lenjina, Staljina pa sve do putina!

BI
billynik
07:15 23.07.2026.

Koji genijalni članak.

PA
pacijent
07:11 23.07.2026.

Ovde se radi o istim stvarima napad dviju sila koje misle da su Bogom date i USA i Rusija rade agresiju i obe pomazu kontra stranu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!