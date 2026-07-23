Udari na objekte CIA-e bude sumnju: Nekoliko stvari upućuje na to da Rusija stoji iza preciznih napada

Iranski napadi dronovima na objekte CIA-e u području Perzijskog zaljeva potaknuli su američke obavještajne analitičare da istraže je li Rusija pomogla pružanjem informacija ili napredne tehnologije dronova, otkrila su četiri upućena izvora za Reuters. Prema njima, čvrsti zaključci o mogućoj ruskoj umiješanosti u napade još nisu doneseni, no na to upućuju učinkovitost i preciznost udara, kao i šira tehnička podrška Rusije Iranu. Naime, najmanje dva objekta CIA-e pogođena su u ožujku - jedan u Saudijskoj Arabiji, drugi u Iraku.

Rusija i Iran već godinama surađuju, a američki dužnosnici ranije su utvrdili kako je Moskva pružala informacije o metama te drugu podršku u udarima na američke ciljeve u regiji. Unatoč tome, gađanje osjetljivih objekata CIA-e ukazivalo bi na to da je Moskva spremna ići korak dalje u ometanju američkih operacija. Zabrinutost da bi Rusija mogla pružati podatke Iranu pojačala se tijekom vikenda, nakon udara na američku zračnu bazu u Jordanu. Iran je pogodio vojarne balističkim projektilima, a dva su vojnika smrtno stradala.

Dva zapadna dužnosnika kazala su za Reuters da je Rusija pomogla Iranu poboljšati sposobnost dronova Shahed da dosegnu ciljeve. Navodno ga je opskrbila satelitskim navigacijskim sustavom Kometa-M za kojeg stručnjaci kažu da je daleko precizniji od onoga koji proizvodi Iran te da ga je, uz to, teže omesti. Nakon ranijih izvješća da je Iranu dala taj sustav, Rusija je ranije ove godine demantirala te tvrdnje.

Daniel Hoffman, bivši šef postaje CIA-e i časnik za tajne operacije, rekao je da ne bi bilo iznenađujuće da Moskva pomogne Teheranu gađati objekte CIA-e, s obzirom na njihovu blisku stratešku suradnju. "Dijele interes u pokušaju smanjenja ili potpunog eliminiranja američkog utjecaja u svojim samoproglašenim sferama utjecaja“, rekao je.