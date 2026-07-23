Nove vrijednosti hrvatskih reprezentativaca: Samo dvojica skuplji nego prije SP-a, iznenadit će vas tko vrijedi najmanje

Specijalizirana stranica za praćenje vrijednosti nogometaša Transfermarkt, objavila je nove procjene igrača nakon Svjetskod prvenstva. U kontekstu hrvatske reprezentacije, zanimljivo je kako je samo dvojici igrača porasla vrijednost. Riječ je o Martinu Baturini i Petru Sučiću, uz Dominika Livakovića dva ponajbolja vatrena na Mundijalu.

Baturina od danas vrijedi 45 milijuna eura što je porast od 50 posto u odnosu na njegovu procjenu od 29. svibnja. Tada je vrijedio 30 milijuna eura. Sučić je također procijenjen na 45 milijuna eura, ali za njega je to porast od "samo" pet milijuna eura u donosu na posljednju procjenu od kraja svibnja.

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Najskuplji hrvatski nogometaš po Transfermartku i dalje je Joško Gvardiol koji je procijenjen na 70 milijuna eura. Na drugom mjestu je još jedan stoper, 19-godišnji Luka Vušković koji vrijedi 60 milijuna eura. Baturina i Sučić izjednačeni su na trećem mjestu, dok krug pet najskupljih hrvatskih igrača zatvara Josip Stanišić (40 milijuna eura).

Nijednom od vatrenih koji su igrali na Mundijalu vrijednost nije pala pa je tako najjeftiniji i dalje Ivan Perišić. 37-godišnjeg krilnog napadača PSV-a Transfermarkt procjenjuje na 1.2 milijuna eura.