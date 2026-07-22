Turudić potvrdio: 'Provjeravamo knjige Hajduka, u igri su i skijaši, a Šimićev slučaj je čvrst'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) u posljednje dvije godine ostvarilo dobre rezultate, najavivši nastavak postupanja u više slučajeva, uključujući istrage povezane sa sportskim savezima. Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a, Turudić je komentirao potvrđenu optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u aferi "mjenice", kao i aktualne istrage, slučaj Vedrana Pavleka te spor oko nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO).

Govoreći o slučaju Agrokor, Turudić je odbacio kritike da je postupak trajao predugo, istaknuvši da je mogao trajati i znatno dulje. – Bilo je zlogukih proroka koji su govorili da će postupak trajati 20 ili više godina, što se nije dogodilo – rekao je. Objasnio je kako je od prvotnih 15 okrivljenika postupak nastavljen protiv njih šest, dok su se ostali nagodili s tužiteljstvom i pravomoćno su osuđeni. Prema njegovim riječima, preostalo je suđenje Ivici Todoriću i revizoru Oliviju Discordiji. Turudić je podsjetio da je u tom predmetu ranije sudjelovao kao sudac Visokog kaznenog suda te da je prvo vještačenje proglašeno nezakonitim. Nakon novog vještačenja austrijskog sudskog vještaka, tužiteljstvo je procijenilo da postoji osnovana sumnja protiv manjeg broja osoba.

Osvrnuo se i na slučaj Vedrana Pavleka, koji se i dalje nalazi u Kazahstanu i protivi se izručenju Hrvatskoj. Turudić je rekao da Pavlek koristi sva pravna sredstva, ali izrazio nadu da će uskoro biti dostupan hrvatskom pravosuđu. – On koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Bilo kako bilo, postupak i dalje traje i ide svojim putem. Doneseno je rješenje o provođenju istrage, provode se dokazne radnje pa ćemo vidjeti kud će nas to odvesti – ustvrdio je.

Na mogućnost da Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, Turudić je rekao kako je to ''jedna od opcija'' te pritom naglasio da je protiv njega ''raspisana međunarodna tjeralica''. – Ako to bude njegova opcija, on se neće moći maknuti iz Kazahstana – konstatirao je Turudić.

Na pitanje hoće li DORH dodatno postupati u nekom od hrvatskih sportskih saveza te mogu li se očekivati nove optužnice, Turudić je odgovorio kako ''će biti postupaka'' te da ''rade izvide''. – Mi vodimo istragu u Skijaškom savezu pa ćemo vidjeti kamo će nas to dovesti, sve ovisi o rezultatima dokaza koje provedemo – rekao je. Turudić je naglasio da je u laptopu Vedrana Pavleka ''pronađeno 120.000 dokumenata'', što predstavlja velik izazov za DORH.

Komentirao je i navode o postupanju prema HNK Hajduk, kazavši kako su prijave u sportskim udrugama posljednjih mjeseci eskalirale. – Provodimo izvide i provjeravamo prijave. U takvim situacijama često tražimo knjigovodstvenu dokumentaciju od osoba ili institucija na koje se prijave odnose. U slučaju Hajduka, dokumentaciju smo uredno dobili i sada ćemo je provjeriti – rekao je.

Za slučaj Darija Šimića, odnosno bespravne gradnje kampa u Tisnom, Turudić je rekao kako su u DORH-u ''uvjereni da je to čvrst slučaj'' te pritom dodao kako je ''već bio jedan postupak za kamp Tisno na otoku Murteru''. – Imamo dokaze koji opravdavaju postojanje osnovane sumnje i siguran sam da će to biti uspješno završen postupak, kao što su zapravo svi postupci koje smo započeli. U svima su odbijena žalbena rješenja o provođenju istrage ili ako su bile u toj fazi su potvrđene optužnice – istaknuo je. – Mi smo bili jako uspješni u ove dvije godine koliko sam u DORH-u – zaključio je Turudić.