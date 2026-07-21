Talijani tvrde: Modrić postigao dogovor s Milanom, evo koliko će zarađivati

Luka Modrić nastavit će karijeru i nositi dres talijanskog velikana AC Milana barem još jednu sezonu, a 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije postigao je dogovor s klubom sa San Sira o suradnji za sezonu 2026./27., izvještava talijanska novinska agencija Ansa.
Prema talijanskim medijima, financijski uvjeti ostat će nepromijenjeni. Modrić će u glavnom gradu Lombardije zaraditi 3.5 milijuna eura neto, plus moguće dodatne bonuse.Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili
Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan.
Modrić će se pridružiti suigračima na pripremnoj turneji po Australiji, tvrdi Ansa.
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