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UOČI JABLONECA

Šafarić najavio okršaj s Česima i otkrio situaciju sa Zelenikom

Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 21:50
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Varaždin sutra očekuje prvi europski izazov ove sezone. Uoči dvoboja protiv češkog Jabloneca trener Nikola Šafarić upozorio je na kvalitetu protivnika

Čeka nas jedna zahtjevna utakmica, jako dobar protivnik kojeg respektiramo, kazao je trener Varaždina Nikola Šafarić uoči sutrašnje utakmice protiv češkog Jabloneca u drugom pretkolu Konferencijske lige.

"Nisu slučajno ovdje, imaju odličnu kvalitetu, mislim da smo tu negdje po kvaliteti. Odlučivat će greške, moramo biti maksimalno fokusirani i spremni ako želimo proći dalje," kazao je Šafarić na konferenciji za medije.

Osvrnuo se na pripreme i stanje u momčadi.

"Sve je manje, više dobro prošlo. Jedino imamo problem s ozljedom Sikošeka, ima ozljedu koljena, ali za uzvrat će biti spreman. Polagano ćemo ga uvoditi u trening. Bilo je sitnih problema, ali svi su uglavnom spremni i željni dokazivanja. Svi jedva čekamo utakmicu," kazao je strateg Varaždina koji je prošle sezone završio na trećem mjestu u hrvatskom prvenstvu.

Šafarić je komentirao i situaciju s vratarom Oliverom Zelenikom.

"Jasno je rečeno da u slučaju da se Zelenika preomisli i produži ugovor, onda i dalje konkurira za sastav i računa se na njega. Do kada se to ne dogodi, Silić je broj jedan. Mislim da nema potrebe za nekim naslovima i time kako se to prikazivalo u javnosti. Svlačionica jasno zna na čemu je, status svakog igrača se zna," rekao je Šafarić.

Branič Roberto Punčec je najavio kako diše "svlačionica".

"Radujemo se susretu i igranju u Europi. Igramo protiv jako dobre ekipa koja je defenzivno kompaktna i vole izlaziti s loptom. Očekuje nas dobra utakmica. Mi smo svi spremni i u odličnom raspoloženju očekujemo utakmicu i uz pomoć navijača ostvariti što bolji rezultat, izjavio je Punčec.
Ključne riječi
Konferencijska liga NK Varaždin HNL

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