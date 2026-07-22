Garcia najavio Pafos, zagonetan oko Livaje: 'Pokušava izboriti mjesto u početnoj postavi'

Hajduk u četvrtak na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a uoči susreta trener Gonzalo García poručio je kako njegovu momčad čeka iznimno zahtjevan ispit protiv kvalitetnog i iskusnog suparnika.

Strateg Bijelih istaknuo je kako očekuje vrlo neizvjesnu utakmicu te naglasio da Pafos posjeduje dovoljno kvalitete da kazni svaku pogrešku.

"Imaju momčad koja se dobro nosila sa suparnicima u Ligi prvaka. Iskusni su i vodi ih iskusan trener. Jaki su, ali i mi očekujemo dobro izdanje. Želimo se natjecati s njima, pokazati svoju kvalitetu i dopustiti im da nas prisile na naše najbolje izdanje."

Jedna od glavnih tema konferencije bio je i Marko Livaja, no García nije želio otkriti hoće li najbolji igrač Hajduka krenuti od prve minute.

"Nikad ne govorim o tome. Livaja pokušava pronaći put do početne postave, a upravo to želim i sviđa mi se. Trebamo njegovu motivaciju i energiju jer nam je potreban najbolji Livaja. Vidjet ćemo hoće li sutra igrati."

Posebne pohvale uputio je i iskusnom braniču Pafosa Davidu Luizu, nekadašnjoj zvijezdi Chelseaja, Paris Saint-Germaina i brazilske reprezentacije.

"Vrhunski je igrač. Igrao je za najveće klubove i brazilsku reprezentaciju, a Brazil je najveća nogometna zemlja na svijetu. Ima sve što mu je potrebno za igranje na toj razini. Ima 39 godina, ali igra i želi kao da mu je 15. Vjerujte mi, motiviran je tisuću posto. To ćete vidjeti sutra."

Na pitanje o ulozi favorita García nije želio ulaziti u takve procjene, podsjetivši na prijašnja europska iskustva Hajduka.

"Ne mislim da smo bili favoriti. U prošlosti smo gubili od Žiline i Ružomberoka, pa ne možemo govoriti da smo bili favoriti. Oni su iskusniji, a mi moramo biti momčad i napadati. Imamo priliku pobijediti, ali ako ne budemo momčad, nećemo imati nikakvu priliku."

Prva utakmica igra se na Poljudu, no trener Hajduka smatra da će putnik u sljedeće pretkolo biti odlučen tek nakon uzvrata na Cipru.

"Igraju se dvije utakmice. Kada igrate kod kuće, pred svojim navijačima koji stvaraju pritisak, imate priliku usmjeriti stvari na svoju stranu. Važno je iskoristiti tu priliku. Pokušat ćemo pobijediti jer ništa drugo nije u našem DNK-u. No, ne ostvarimo li rezultat koji želimo, ništa se neće promijeniti. Na Cipar ćemo otići po prolaz."

Kapetan Hajduka u prva dva ovosezonska susreta Dario Melnjak također je istaknuo kako u svlačionici vlada dobro raspoloženje te poručio da momčad nakon prolaska Žiline želi napraviti novi europski korak.

"Atmosfera je dobra, ali meni se uvijek čini takvom. Prošli smo Žilinu i cilj nam je nastaviti dalje. Pafos je drukčija momčad i ima drukčiji stil. Povijest nas je naučila da sve ovisi o nama i da moramo biti svoji."

Iskusni lijevi bek osvrnuo se i na svoj put u bijelom dresu. Na pitanje bi li prije pet godina vjerovao da će postati kapetan Hajduka, priznao je kako nije mogao očekivati da će toliko dugo ostati na Poljudu.

"Ovdje je uvijek veselo i zanimljivo, uz ljepše i manje lijepe trenutke. Tada ne bih pomislio da ću pet godina ostati ovdje i postati kapetan, ali vjerovao bih da ću i dalje igrati. Dobro se osjećam i uživam."