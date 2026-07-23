Uhićen je direkor u HOO-u Damir Šegota

Uskok je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Uskok je ne otkrivajući detalje izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.

Neslužbeno se doznaje da je u tijeku i pretres prostorija koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. Uskok je objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.