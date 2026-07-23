Uhićen je direkor u HOO-u Damir Šegota

Uskok je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Uskok je ne otkrivajući detalje izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
Neslužbeno se doznaje da je u tijeku i pretres prostorija koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. Uskok je objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.
Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.
Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.
Zašto ste mu ženu uhitili? Zbog pranja novca? Što je trebala kopat mu po džepovima onako drugotna prije nego li je stavila robu na pranje? Savjet peračima novca je da pregledate sve džepove prije nego li robu stavljate na pranje.. Druga stvar uzme se jedan kafić u najam te se elitno uredi a cijene određenih pića staviš da su astronomska kao 10 000 eura bocu šampanjca, pa tako uporno kucaš jedna, dvije, sedam, dvadesetdvije i eto ti 300 000 tisuća eura opranih, tebi čisto ostane preko 200 000 koje onda možeš legalno uložiti u izgradnju elitnih stanova po 7000 eur m2 i onda nadoknadiš izgubljeno. Dobra stvar je što kod nas te nitko ne pita ništa o prijeklu love, pa tako i mali od Bratulice sa 26 godina ulaže preko 10 milijuna eura, ne zato jer ih ima nego zato jer ih pere za nekoga.