ŠOK ZA SPORT

Insajder tvrdi: Verstappen bi uskoro mogao napustiti Formulu 1, neprestano se žali

Karlo Koret
31.03.2026.
u 13:09

Verstappen ugovor s Red Bullom do kraja sezone 20208., ali u njemu ima posebnu klauzulu koja kaže da ga može raskinuti ako u kolovozu ove sezone ne bude među tri najbolja vozača u ukupnom poretku

Četverostruki svjetski prvak i po mnogima najbolji vozač današnjice Max Verstappen mogao bi uskoro napustiti Formulu 1. 28-godišnji Nizozemac jasno daje do znanja kako je nezadovoljan novim regulacijama koje su na snagu stupile ove sezone i bolidom koji je Red Bull pripremio za njega. Osim toga, i dok je bio na svom vrhuncu govorio je kako se u Formuli ne vidi do kraja svoje karijere već želi istražiti i druge grane motornog sporta.

Vijest kako bi se mogao umiroviti na kraju ove sezone prvi je iznio insajder Erik van Haren, poznat po dobrim vezama s Red Bullom. Portal GiveMeSport je pak pisao kako je Verstappen toliko nezadovoljan bolidom da je na Velikoj nagradi Japana brojao krugove do kraja utrke samo kako bi mogao izaći iz njega.

Zlatko Dalić najavio utakmicu protiv Brazila

Drugi izvori pak tvrde kako Verstappen zapravo ne planira napustiti sport već da želi utjecati na poboljšanje trenutačnih bolida. Nizozemac smatra kako baterije koje su ove godine uvedene kvare i stalno praćenje njihova punjenja i pražnjena iskustvo utrkivanja. Također kažu kako je spreman surađivati s FIA-om kako bi pokušao unaprijediti sport i bolide. 

- Nedavno je postao otac, pa mu se život promijenio. Ali mislim da on, kao vozač broj jedan u F1 i trenutačno najveći talent u sportu, svoju poziciju vidi kao priliku da utječe na smjer u kojem bi se, prema njegovu mišljenju, čisto utrkivanje trebalo kretati. Nadajmo se da će ostati u sportu. Ali možda će potaknuti promjenu kako bi se sport vratio onome što treba biti, izazovu za vozača i bolid do krajnjih granica - rekao je Craig Slater sa SkySportsa.

Verstappen ugovor s Red Bullom do kraja sezone 20208., ali u njemu ima posebnu klauzulu koja kaže da ga može raskinuti ako u kolovozu ove sezone ne bude među tri najbolja vozača u ukupnom poretku. Mercedes ove godine ima daleko najjači bolid i njihovi vozači George Rusell i Kimi Antonelli dominiraju, dok se Verstappen muči s bolidom i rezultatima.

Neki izvori tvrde i kako bi šef Mercedesa Toto Wolff bio spreman raskinuti ugovor s Rusellom, svojim nominalno prvim vozačem, čak i ako nasvoji naslov svjetskog prvaka samo kako bi doveo Verstappena.

mirovina Formula 1 Red Bull Max Verstappen

