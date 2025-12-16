Veliki dan za junaka Hrvatske koji nas je odveo na SP: Dobio je najljepšu vijest u životu!

Jedan od junaka vatrenih u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. godine, Petar Musa, otkrio je na društvenim mrežama sretne vijeste. Petar i njegova životna partnerica Laura dočekali su drugo dijete godinu i pol nakon što je javnosti otkrio da je sa svojom partnericom Laurom dobio sina Nikkyja.

- Dobrodošla, princezo - napisao je u opisu fotografije i otkrio da je prvo slovo imena njihove djevojčice P.

Inače, napadač američkog Dallasa svoj privatni život skriva od javnosti, ali posljednjih mjeseci više puta je pokazao da je ponosni roditelj.