POHVALIO SE

Veliki dan za junaka Hrvatske koji nas je odveo na SP: Dobio je najljepšu vijest u životu!

VL
Autor
Stjepan Meleš
16.12.2025.
u 17:08

Inače, napadač američkog Dallasa svoj privatni život skriva od javnosti, ali posljednjih mjeseci više puta je pokazao da je ponosni roditelj

Jedan od junaka vatrenih u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. godine, Petar Musa, otkrio je na društvenim mrežama sretne vijeste. Petar i njegova životna partnerica Laura dočekali su drugo dijete godinu i pol nakon što je javnosti otkrio da je sa svojom partnericom Laurom dobio sina Nikkyja.

- Dobrodošla, princezo - napisao je u opisu fotografije i otkrio da je prvo slovo imena njihove djevojčice P.

Inače, napadač američkog Dallasa svoj privatni život skriva od javnosti, ali posljednjih mjeseci više puta je pokazao da je ponosni roditelj. 

Foto: Instagram screenshot

