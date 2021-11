Teško bolesni Ćiro otvorio dušu Srbima: Ne želim da me ljudi žale, imao sam lijep život

Miroslav Ćiro Blažević u teškom je zdravstvenom stanju, bori se s rakom kostiju i to nam je nedavno potvrdio u razgovoru, a o samoj bolesti progovorio je i za sprski Telegraf.

Opasnu bolest pobijedio je dvaput, ali vratila se i treći put, što nikad nije dobar znak, no nada u ozdravljenje uvijek ostaje.

- Kada vam kažu da imate rak s metastazama, pomisliš da si gotov. Ali ku*ac, ja se ne dam. Borit ću se do kraja protiv ove najopakije bolesti. Metastaze su mi se pojavile na kostima, netko drugi bi digao ruke, ali ja se borim do kraja, do pobjede - kazao je "trener svih trenera".

Kad se osvrne na život, tvrdi da nema neostvarenih želja i da ne želi ni da ga drugi žale zbog stanja u kojem se nalazi.

- Nemam neostvarenih želja. Molio bih sve da ne žale za mnom jer sam pred odlaskom. Uvijek sam imao lijep život i od neprijatelja sam napravio makar poluprijatelja, a kasnije i prijatelja. Ponosan sam na sebe. Nikada se nisam prepirao i svađao.

Srbe uvijek zanima koje nogometne klubove je Ćiro mogao preuzeti tijekom karijere.

- Imao sam poziv Ivana Stambolića da preuzmem Zvezdu, neću otkriti koje godine. Sve je bilo dogovoreno, ali su Džajić i Cvetković blokirali uz riječi: "Gdje će nam Hrvat biti trener?" Nije mi žao jer sam dinamovac i najdraža mi je titula ona iz 1982. godine kada sam bio ispred Zvezde.

Iako sa Zdravkom Mamićem već gotovo dva desetljeća nije u najboljim odnosima, svejedno ga vidi kao osobu koja ima dobre namjere.

- Napravio je više dobrog nego lošeg. Žao mi ga je. Svađali smo se i voljeli, ali smo u dobrim odnosima i ne mogu reći nešto loše protiv njega - zaključio je Ćiro.

