Ćiro otkriva što je pričao s Macronom: On je kao dijete, a pametan kao Einstein!

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević (86), imao je tu čast naći se među uzvanicima svečanog ručka u Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade, upriličenog povodom posjete Emmanuela Macrona (43) Hrvatskoj.

Lider jedne od najmoćnijih zemalja Europe i svijeta stigao je u Lijepu Našu kako bi potpisao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem "Strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske" u Zagrebu, dok su ministri obje zemlje potpisali ugovor o nabavi višenamjenskog borbenog aviona Rafale, čija cijena premašuje milijardu eura.

- Bilo je stvarno decentno, izuzetno lijepo. Ostao je oduševljen svime čemu je imao prilike svjedočiti i mislim da nosi lijepe uspomene iz Hrvatske - kazao nam je Ćiro pa odmah dodao:

- Imao sam privilegiju s njim porazgovarati nasamo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Uzvanici dolaze na svecani rucak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronuom u hotelu Esplanade. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalic i Miroslav Ciro Blazevic.

Tema je bila nogomet, a Macron se nije morao pripremati jer "trenera svih trenera" zna otprije i nogomet mu je strast pa prati sve što se događa.

- Prati našu reprezentaciju i kaže da neće biti čudo ako ponovimo uspjeh iz Rusije, ili ga nadmašimo, jer izbornik Dalić složio je ponovno momčad za najveće stvario. I sjetio se da sam nosio njihovu kapu, prepoznao me odmah i lijepo me pozdravio. Nisam mu donio kopiju te kape, ništa nisam ponio, bio sam počašćen što sam pozvan i nije mi bilo do toga da radim cirkus - istaknuo je Ćiro.

No, kako je i sam rekao, nije bio glavna nogometna zvijezda na ručku.

- Bile su naše najveće zvijezde tamo, ali Macrona se posebno dojmio Josip Skloblar, najveći golgeter Marseillea, za koji predsjednik navija.

Naravno, pričali su na francuskom, jeziku koji Ćiro tečno govori.

- Govorim ga dovoljno dobro da mogu s francuskim predsjednikom razgovarati bez da pogriješim jedno slovo! I posebno me se dojmio njegov govor u kojem je pohvalio Hrvatsku, a posebno premijera Plenkovića. Obećao je da će Hrvatska u Europskoj uniji imati mjesto koje zaslužuje. Dobili smo pravog saveznika u njemu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic i predsjednik Francuske Emmanuel Macron daju izjave za medije nakon nakon sastanka prosetali su Gornjim gradom.

Nije ovo treneru sa svjetskom broncom iz 1998. prvi francuski predsjednik kojeg je imao prilike upoznati, ali i privatno porazgovarati. Davnih dana imao je čast družiti se s pokojnim Jacquesom Renéom Chiracom.

- To su dva različita čovjeka. On (Chirac, op.a.) je bio veliki gospodin, ali ovaj je kao dijete, a pametan kao Einstein!

Nije nam Ćiro znao reći što se jelo na ručku jer, kako kaže, zbog zdravstvenog stanja preskočio je hranu.

- Ne mogu puno toga jesti, jako sam bolestan - započeo je umorno Ćiro, u kojem je svejedno kroz razgovor bilo onog zanosa i energija koja ga je učinila prepoznatljivim.

Ipak, na spomen zdravstvenog stanja, potonuo je.

- Mučim se, nadam se da ću se spasiti, ali nikad se ne zna kad imate rak na kostima. Rijetki se spase. Molim se Bogu svakog dana - kazao nam je na kraju Ćiro.

>>> Više o Ćirinom zdravstvenom stanju možete doznati kroz ovaj razgovor: