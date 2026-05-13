U NEVJERICI

VIDEO Brozović nije mogao vjerovati što gleda, ovakvo nešto dugo vremena neće zaboraviti

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Ahli
13.05.2026.
u 12:10

Kada se činilo da će Al-Nassr stići do 11. titule saudijskog prvaka, uslijedio je šok. Brazilski vratar Bento napravio je nevjerojatnu pogrešku i postigao autogol za 1:1 u 98. minuti, čime je Al-Hilal došao do boda i odgodio rasplet prvenstva

Al-Nassr je propustio potvrditi naslov prvaka Saudijske Arabije nakon što je susret protiv direktnog konkurenta Al-Hilala šokantno završio 1:1. Momčad predvođena Portugalcem Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti golom Simakana, koji je nakon ubačaja Marcela Brozovića iz kornera najbolje reagirao u gužvi u šesnaestercu i pogodio.

Al-Nassr je propustio potvrditi naslov prvaka Saudijske Arabije nakon što je susret protiv direktnog konkurenta Al-Hilala šokantno završio 1:1. Momčad predvođena Portugalcem Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti golom Simakana, koji je nakon ubačaja Marcela Brozovića iz kornera najbolje reagirao u gužvi u šesnaestercu i pogodio.

Ronaldo, koji je ranije izašao iz igre, sve je promatrao s klupe i nije mogao vjerovati kao niti naš Brozović, pa tako i dalje čeka prvi trofej otkako je stigao na Bliski istok. Video pogledajte OVDJE

Al-Nassr trenutno ima 83 boda, pet više od Al-Hilala, ali i utakmicu više. Ako Al-Hilal slavi u zaostalom susretu, borba za naslov seli u posljednje kolo i ulaze u pravu dramu. 

