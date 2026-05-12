Od 53 optuženika, s USKOK-om se nagodilo njih 18. Među njima je i ugostitelj Nikola Bušljeta i poduzetnik Zdeslav Ivan Gregurić

Njih 53, predvođenih Goranom Krunićem, USKOK je u siječnju optužio da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili porezne prevare i utaje poreza teške oko dva milijuna eura, pri čemu su sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od šest milijuna eura. Među optuženicima je bilo i nogometaša i poznatih ugostitelja, a sada je 18 od 53 optuženika odlučilo priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Među njima je i poznati ugostitelj Nikola Bušljeta, poduzetnik Zdeslav Ivan Gregurić, koji je u ovoj priči četvrto optuženi, ali i Sebastijan Juričić, koji je drugooptuženi nakon Krunića, kojeg je USKOK označio mozgom operacije.

Krunić se za sada nije odlučio na priznanje krivnje, a USKOK je s 18 priznanja napunio i državni proračun. Pojedinačno su onima koji su priznali krivnju, uz uvjetne kazne i djelomične uvjetne kazne, izrečene i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 223.025 eura. Dio novca od tih sporednih novčanih kazni već je naplaćen iz blokirane imovine optuženika, a za ostatak koji nije plaćen, optuženici imaju rok u kojem ga moraju platiti. Ako to dragovoljno ne učine, država će pokrenuti ovrhu, a ako ni nakon postupka ovrha novac od sporednih novčanih kazni ne sjedne na račun proračuna, te novčane kazne mogu im biti zamijenjene zatvorskima. Osim toga, većina optuženika mora vratiti "zaređeno" jer je državi dosuđen imovinsko pravni zahtjev u iznosu od ukupno oko 600.000 eura. I svi optuženici koji su priznali krivnju moraju platiti troškove sudskog postupka koji se kreću od nekoliko stotina do 1200 eura.

Što se tiče pojedinačnih kazni, Nikola Bušljeta uvjetno je osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina, izrečena mu je sporedna novčana kazna od 50.000 eura te Republici Hrvatskoj na ime imovinsko pravnog zahtjeva mora platiti 29.980 eura s kamatama. Sebastijan Juričić, nakon priznanja krivnje osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora, a od te kazne 10 mjeseci mora provesti iz rešetaka, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je sporedna novčana kazna od 40.000 eura, a državi mora platiti 68.646 eura. Zdeslav Ivan Gregurić je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i šest mjeseci zatvora, a od te kazne šest mjeseci mora provesti u zatvoru dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od pet godina. Njemu je izrečena sporedna novčana kazna od 25.000 eura.

Sporedne novčane kazne iznosile su od 5000 do 50.000 eura, a hoće li se još optuženika odlučiti na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om tek će se vidjeti. USKOK s nagodbama radi dobar posao, jer bi suđenje tolikom broju optuženika trajalo godinama, a s nagodbama se sve riješi i prije početka suđenja. Osim toga, u ovakvom tipu kriminala, ionako je najbitnije vratiti novac, a sporedne novčane kazne dođu kao neka vrsta bonusa državnom proračunu. Među optuženicima u ovoj priči je i Domagoj Galić, koji je optužen i aferi Hipodrom.

Tamo je priznao krivnju, nagodio se s USKOK-om te je osuđen na dvije godine zatvora i izrečena mu je novčana kazna od 40.000 eura. I ova optužnica se bavila poslovanjem tvrtke Eurolex zaštita i poreznim malverzacijama, dok je u aferi Hipodrom, po tvrdnjama USKOK-a, Eurolex zaštita poslužio za izvlačenje 1,8 milijuna eura iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima. U aferi Hipodrom krivnju su priznali i Galićev otac Slavko i Eurolex zaštita. Ovi potonji su kao pravna osoba kažnjeni s novčanom kaznom od 25.000 eura te im se oduzima protupravno stečena imovinska korist od nešto malo više od 1,3 milijuna eura. Dio tog novca, oko 550.000 eura, blokirano je na računu tvrtke, a ostatak novca moraju uplatiti u roku koji im se odredi, ili će se u protivnom pokrenuti prisilna naplata. Slavko Galić osuđen je na godinu i četiri mjeseca zatvora, te je i on morao platiti 40.000 sporedne novčane kazne. Hoće li se Domagoj Galić nagoditi s USKOK-om i u aferi gdje je bio jedan od 53 optuženika, nije za sada poznato.

Što se tiče optužnice protiv Gorana Krunića i drugih, USKOK sve njih, pojednostavljeno rečeno, tereti da su preko lažnih računa utajom poreza proračun oštetili oko dva milijuna eura, dok su oni sami, prema tvrdnjama USKOK-a, "zaradili" oko šest milijuna eura. Prema optužnici, Krunić se tereti da je bio na čelu zločinačkog udruženja te da je imao lanac tvrtki preko kojih je organizirao da se drugim optuženicima šalju fiktivni računi, odnosno lažne fakture, preko kojih se, pojednostavljeno rečeno, varalo na PDV-u. USKOK navodi da su djela za koja se terete činili od 1. siječnja 2023. do 31. prosinaca 2024. Djelovali su, prema navodima optužnice, u Zagrebu te nekim drugim mjestima u Hrvatskoj, a Krunić se tereti da je povezao više optuženika u zajedničko djelovanje. Tereti ga se da je bio stvarni voditelj više tvrtki te da je ostale organizirao kako bi pribavio znatnu protupravnu imovinsku koristi, a to je radio tako da izdavao nevjerodostojne račune drugim tvrtkama i obrtima kako bi im se neosnovano umanjila obveza plaćanja PDV-a.

Nadalje, tereti ga se da je zbog modela porezne prevare, s drugim poduzetnicima, koji su bili zainteresirani za takav "model" poslovanja, osnivao ili preuzimao razne tvrtke, koje zapravo nisu obavljale nikakve poslovne aktivnosti. Odnosno radilo se o paravan tvrtkama koje su izdavale račune za robu i usluge koje nikada nisu isporučene. Ljudi koji su pristajali na takav način poslovanja, za to su dobivali određenu proviziju, nakon što bi uplaćeni novac podigli s računa te ga predali Kruniću. Istovremeno, USKOK navodi da su nakon plaćanja fiktivnih računa, poduzetnici neosnovano odbijali pretporez pa je proračun oštećen za oko dva milijuna eura. Što se tiče sume koja je uplaćena na račune fiktivnih tvrtki, radilo se o iznosu od oko šest milijuna eura, koji je podignut s tih računa. Od tog iznosa, prema tvrdnjama USKOK-a, optuženici su kao proviziju za sebe zadržali oko 805.584 eura, dok se ostatak novca vraćao vlasnicima tvrtki i obrta koji su naručili lažne račune. Time su im omogućili i da izbjegnu plaćanje poreza na dohodak od kapitala od 703.194 eura.

Krunić i još jedan optuženik terete se i za pranje novca pa USKOK navodi da su od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. 245.500 eura koje su nezakonito zaradili, uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova. Po tvrdnjama USKOK-a, to su učinili kako bi prikrili trag novca i prikazali ga kao zakonito stečenog.