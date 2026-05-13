MIJENJA KLUB

Hrvatski reprezentativac ovog ljeta napušta Bundesligu, želi ga nekoliko europskih velikana

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Stjepan Meleš
13.05.2026.
u 13:48

Za Majera već se spominje ozbiljan interes nekoliko europskih klubova. Među njima se prema europskim medijima izdvajaju Napoli, Ajax i Como, dok se kao moguće opcije još spominju Eintracht Frankfurt odnosno Villarreal

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer našao se u vrlo delikatnoj situaciji jer se njemački klub, koji je sezonu otvorio s europskim ambicijama, sada bori za prvoligaški život. Majer bi tako vrlo lako mogao ovog ljeta napustiti redove bundesligaša.

Za Majera već se spominje ozbiljan interes nekoliko europskih klubova. Među njima se prema europskim medijima izdvajaju Napoli, Ajax i Como, dok se kao moguće opcije još spominju Eintracht Frankfurt odnosno Villarreal. 

Wolfsburg potencijalnom prodajom Lovre Majera navodno priželjkuje najmanje 20 milijuna eura, eventualno ispadanje u drugu ligu moglo bi smanjiti odštetni zahtjev. 

To nije mali iznos, ali za igrača Majerove klase i dalje je riječ o cifri koju ozbiljni europski klubovi mogu platiti. 

Ključne riječi
Vatreni Wolfsburg hrvatska nogometna reprezentacija Lovro Majer

