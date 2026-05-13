Dick Advocaat ponovno preuzeo poziciju izbornika reprezentacije Curacaa

Dick Advocaat vratit će se kao izbornik Curaçaa za Svjetsko prvenstvo, ali je predsjednik tamošnjeg nacionalnog nogometnog saveza negirao da je odlazak Freda Ruttena bio uzrokovan "nesuglasicama", izvijestio je američki sportski medij ESPN.

Nizozemski 78-godišnji trener predvodio je reprezentaciju Curacaa u kvalifikacijama, kad je ovo državica postala najmanja nacija koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo. No, nakon toga je odstupio s izborničkog mjesta iz osobnih razloga, a zamijenio ga je Fred Rutten.

No, nije se dugo zadržao na toj poziciji, jer je podnio ostavku nakon poraza u prijateljski dvobojima s Kinom i Australijom.

"Kontaktirao sam Advocaata dan nakon što je Rutten podnio ostavku. Kad dolazi do promjena, naravno da ima i nesuglasica. Dick ima svoj trenerski stil, a Rutten potpuno drugačiji. Logično je da nastaju nesuglasice, ali to nije razlog zašto je dao ostavku", izjavio je predsjednik Nogometnog saveza Curacaa Gilbert Martina.

Advocaat će tako biti najstariji izbornik u 96-godišnjoj povijesti svjetskih prvenstava koji će voditi reprezentaciju na jednom od najznačajnijih sportskih događaja u svijetu, a nadmašit će Nijemca Otta Rehhagela koji je imao 71 godinu kad je 2010. vodio Grčku na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi.

Nizozemski stručnjak će po treći put sudjelovati na Svjetskom prvenstvu i to s trećom različitom reprezentacijom. Nizozemsku je vodio 1994. na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a s reprezentacijom Južne Koreje je sudjelovao na SP-u u Njemačkoj 2006.

Curacao će nastup na ovogodišnjem SP-u, prvom na kojem će sudjelovati 48 reprezentacija, otvoriti 14. srpnja protiv Njemačke u Houstonu, a potom će još igrati protiv Ekvadora u Kansas Cityju te protiv Obale Bjelokosti u Philadelphiji.

Prva utakmica koju će Curacao igrati pod vodstvom povratnika na izborničku klupu bit će prijateljski susret sa Škotkom na Hampden Parku u Glasgowu 30. svibnja.